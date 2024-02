Des nouvelles qui soufflent le chaud et le froid chez Ipsen

ipsen (crédit photo : Adobe Stock / )

Le laboratoire Ipsen a publié des résultats2023 conformes aux attentes. Son chiffre d'affaires a progressé de 6,7%, à 3,1milliards d'euros, et sa marge opérationnelle s'est nettement érodée à 32%, par rapport aux 36,7% de 2022. L'effet dilutif desacquisitions et des nouveaux projets cliniques, qui ne gé­nèrent pas encore de revenus, a pesé. Pour 2024, la croissance des ventes devrait dépasser 6% et la rentabilité opérationnelle se situer autour de 30% (-2points), Ipsen amortissant plutôt bien le choc de l'expiration du brevet de son produit vedette Somatuline, attaqué par les génériques.

Autorisation de la FDA

Du côté des bonnes surprises, le laboratoire a reçu, il y a une semaine, l'accord de la FDA (l'autorité de santé américaine) pour commercialiser son traitement du cancer du pancréas Onivyde en première ligne. Il va lui permettre de tripler son marché en ciblant 35.000 patients, contre 11.000 en seconde ligne (après l'échec des traitements de première ligne). Onivyde devrait voir son potentiel de ventes monter à 500millions d'euros.

En revanche, le groupe, qui fonde de grands espoirs dans la mise sur le marché d'Elafibranor (la FDA rendra sa décision en juin), un traitement de la cholangite biliaire ouCBP, mis au point par Genfit, pourrait être dans une compé­tition plus forte que prévu. Son unique concurrent, Cymabay, qui semblait peu inquiétant commercialement du fait de sa taille, est sous le coup d'une OPA de Gilead, qui s'offre la biotech américaine pour 4,3milliards de dollars. Son produit contre la CBP est aussi en cours d'examen par la FDA.

«Seladelpar sera entre les mains d'un acteur américain bien connu pour lesuccès commercial du Sovaldi, qui acontribué à la quasi-éradication del'hépatiteC et dont les ventes ont dépassé 10milliards de dollars, un an après son lancement. Il va bénéficier d'un support marketing venant d'équipes qui connaissent bien le domaine des pathologies hépatiques et qui sont reconnues par la communauté médicale», précise Lionel Labourdette, analyste chez Bio-Strategic Partners. Enfin, si l'efficacité des deux produits est proche, les effets secondaires sont plus élevés pour Elafibranor. Son potentiel de 500millions d'euros n'est pas remis en question mais «il pourrait être coiffé », juge Oddo BHF.

La feuille de route, qui prévoit une croissance moyenne de 7% d'ici à 2027, est ambitieuse, et l'action présente toujours une décote de 30% par rapport à un échantillon de laboratoires européens de taille moyenne.