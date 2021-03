Des nominations au sein de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi

(AOF) - Renault, Nissan et Mitsubishi Motors ont annoncé aujourd'hui de nouvelles nominations au sein de l'Alliance à compter du 1er avril prochain. Ainsi, Véronique Sarlat-Depotte, actuellement directeur des achats de l'Alliance et directeur général de l'Alliance Purchasing Organization (APO), est nommée secrétaire générale de l'Alliance. Elle reste membre du Board of Management (BoM) du groupe Renault.

À la tête de l'Alliance Cooperation Office, Véronique Sarlat-Depotte aura pour mission de coordonner les projets majeurs de l'Alliance, d'accélérer et d'approfondir les coopérations opérationnelles, et d'élargir les champs de développement et d'application au bénéfice des trois entreprises membres.

De plus, Gianluca De Ficchy est nommé directeur des achats de l'Alliance et directeur général de l'Alliance Purchasing Organization (APO), en remplacement de Véronique Sarlat-Depotte. Il rejoint le Board of Management (BoM) du groupe Renault.

Hadi Zablit, actuellement secrétaire général de l'Alliance, quittera ses fonctions au 1er avril.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.