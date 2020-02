Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des missiles israéliens interceptés près de Damas - ministère syrien de la Défense Reuters • 06/02/2020 à 10:17









(Actualisé avec ministère de la Défense) LE CAIRE, 6 février (Reuters) - Les systèmes syriens de défense antiaérienne ont intercepté jeudi matin des missiles israéliens tirés en direction de cibles militaires situées dans le sud du pays et près de Damas, rapporte le ministère de la Défense, cité par la presse publique. Les tirs provenaient, selon lui, du plateau du Golan et de l'espace aérien libanais. Une salve visait une zone proche de la capitale et l'autre, des positions situées près de Deraa et dans la province de Kouneitra, précise le ministère, qui fait état de huit "combattants" blessés et de dégâts matériels, tout en assurant qu'un grand nombre de missiles ont été abattus. L'armée israélienne n'a fait aucun commentaire. L'Etat hébreu intervient régulièrement en Syrie contre des cibles iraniennes et des milices pro-iraniennes comme le Hezbollah libanais, qui combat aux côtés des forces fidèles au président Bachar al Assad. (Samar Hassan au Caire, Suleiman Al-Khalidi à Amman, Kinda Makieh à Damas et Maayan Lubell à Jerusalem; version française Jean Terzian et Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.