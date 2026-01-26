Des millions d'Américains, en plein déblaiement après une tempête monstre, sont confrontés à des jours de froid glacial

Coupures d'électricité dans le sud du pays, le Tennessee étant le plus touché

Le froid glacial devrait persister pendant plusieurs jours

Le maire de New York plaisante en fermant les écoles: "N'hésitez pas à me lancer des boules de neige"

Des dizaines de millions d'Américains étaient en plein déblaiement en ce lundi glacial , à la suite d'une monstrueuse tempête hivernale qui a déversé un pied de neige du Nouveau-Mexique à la Nouvelle-Angleterre, paralysé une grande partie de l'est des États-Unis, fait échouer des milliers de vols et provoqué des pannes d'électricité généralisées.

De New York et du Massachusetts, dans le nord-est, au Texas et à la Caroline du Nord, dans le sud, les routes étaient couvertes d'une couche de glace glissante et ensevelies sous souvent plus de 30 centimètres de neige. Dans certains États du sud, les habitants ont dû faire face à des conditions hivernales inédites depuis des décennies, avec de la glace de quelques centimètres d'épaisseur qui a fait tomber des arbres et des lignes électriques. Alors que le système de tempête devrait s'éloigner de la côte Est pour rejoindre l'Atlantique lundi, un souffle d'air arctique se précipitait du Canada dans son sillage , prolongeant les températures inférieures au point de congélation pendant encore plusieurs jours, a indiqué le service météorologique national.

"Cette tempête est en train de quitter la côte Est, avec quelques bourrasques de neige persistantes", a déclaré Allison Santorelli, météorologue au Centre de prévision météorologique du NWS. "Mais l'essentiel est le froid extrême, qui va durer jusqu'au début du mois de février."

Près de 200 millions d'Américains sont sous une forme ou une autre d'alerte au froid extrême, depuis la frontière canadienne jusqu'au golfe du Mexique, selon les prévisionnistes. Lubbock, au Texas, a connu un minimum de moins 4 degrés Fahrenheit (-20 degrés Celsius) lundi, et les villes de New York, Washington D.C. et Boston ont toutes connu des températures à un chiffre pendant une bonne partie de la semaine à venir.

Selon le site de suivi PowerOutage.us, plus de 800 000 foyers et entreprises du sud-est des États-Unis étaient privés d'électricité, dont plus d'un quart de million de clients dans le Tennessee.

La tempête a perturbé le trafic aérien: plus de 12 500 vols américains ont été annulés dimanche, le chiffre le plus élevé pour une seule journée depuis le début de la pandémie de COVID-19 en 2020.

Environ 3 900 vols à l'intérieur, à l'entrée ou à la sortie des États-Unis avaient déjà été annulés lundi à 9h15 ET (1415 GMT), selon le site web de suivi FlightAware. Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré à CNBC qu'il espérait que les aéroports reviendraient à la normale d'ici mercredi.

DES ROUTES DANGEREUSES

Le mélange de neige, de glace et de pluie verglaçante de la tempête a rendu de nombreuses routes et autoroutes dangereusement glissantes.

À Tulsa, dans l'Oklahoma, Ryan DuVal a passé une partie de la journée de dimanche à conduire son camion de pompiers d'époque dans les rues glacées de la ville, à la recherche de personnes ayant besoin d'aide.

"J'ai simplement constaté qu'il fallait sortir les gens du froid", a-t-il déclaré. "Vous savez, il suffit de sillonner les rues, de voir quelqu'un et de lui proposer de l'emmener. Si la personne accepte, tant mieux. Sinon, je peux au moins les réchauffer dans le camion et leur apporter de l'eau, un repas, quelque chose."

À Bonito Lake, au Nouveau-Mexique, les habitants ont dû déblayer à la pelle après avoir reçu 78,7 centimètres de neige. Central Park, à New York, a reçu 29 centimètres de neige, tandis que l'aéroport Logan de Boston en a reçu 47 centimètres, a indiqué Mme Santorelli.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré qu'elle avait mobilisé les troupes de la Garde nationale de New York, de Long Island et de la vallée de l'Hudson pour participer à l'intervention d'urgence de l'État en cas de tempête.

En annonçant que les écoles seraient fermées pour une journée scolaire éloignée, le maire de New York, Zohran Mamdani, a plaisanté: "Je sais que cela risque de décevoir certains élèves, alors si vous me voyez, n'hésitez pas à me lancer une boule de neige." Malgré lesperturbations, les conditions hivernales ont permis à beaucoup de s'amuser, notamment à Washington DC, où une foule immense s'est rassemblée dimanche pour une bataille de boules de neige improvisée dans le parc de Meridian Hill.

Des familles ont apporté des traîneaux au Capitole, où les enfants ont dévalé la pente abrupte en contrebas du siège du Congrès américain au dôme blanc.