Des milliers de vols aux États-Unis perturbés en raison d'un problème de télécommunications à la FAA

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(Ajoute davantage de précisions sur les vols tout au long du texte, déclaration de Duffy)

* Le trafic aérien est paralysé alors que 130 dirigeants mondiaux doivent arriver pour l'ONU

* Le directeur de la FAA annonce la reprise du trafic aux aéroports JFK et LaGuardia de New York

* On ignore encore quand les vols reprendront à Philadelphie et à Newark

par David Shepardson

Une panne de circuit de télécommunications et une rupture de câble à fibre optique ont perturbé des milliers de vols à travers les États-Unis lundi et contraint les principaux aéroports de New York, Boston et Philadelphie à suspendre les arrivées.

Ces interruptions ont eu lieu le jour même où 130 dirigeants mondiaux et des dizaines de ministres arrivaient à New York pour la réunion annuelle de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies.

L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a suspendu lundi le trafic entrant dans les aéroports très fréquentés de la côte Est des États-Unis et a même, à un moment donné, interrompu les vols à l’arrivée dans les trois principaux aéroports de la région de New York, ainsi qu’à Philadelphie, à Boston et dans deux aéroports plus petits de la région de New York.

FlightAware, un site web de suivi des vols, a indiqué que plus de 5.600 vols aux États-Unis avaient été retardés ou annulés, dont 1.200 vols dans les trois aéroports de la région de New York.

Ce problème a également contraint plus de 100 vols à être déroutés vers d’autres aéroports.

Cet incident a mis en évidence la fragilité du système américain de contrôle du trafic aérien, qui vieillit, et pour la modernisation duquel le Congrès a débloqué 12,5 milliards de dollars l’année dernière.

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a expliqué qu’une équipe de chantier d’Amtrak avait accidentellement sectionné une ligne de fibre optique dans le New Jersey, ce qui a provoqué une panne de télécommunications et contraint la FAA à suspendre les vols dans le nord-est.

Il a précisé que les vols reprenaient à l’aéroport LaGuardia de New York, mais restaient suspendus à Newark et à l’aéroport de Teterboro, dans le New Jersey.

Tous les vols à l'arrivée ont de nouveau été suspendus à Philadelphie après une brève levée de l’interdiction d’atterrissage. L’aéroport national Reagan de Washington a également suspendu les vols pendant plus d’une heure en raison de problèmes de saturation.

Bryan Bedford, administrateur de la FAA , a expliqué qu’un circuit de secours était tombé en panne au centre de contrôle d’approche radar de Philadelphie (Terminal Radar Approach Control), qui constituait le principal moyen de communication du centre. Une suspension des décollages à Boston, qui avait cessé d’accepter des vols en raison d’un volume de trafic trop important, a également été levée.

La FAA ne relancera pas le système pour les vols entrants dans les aéroports concernés « tant que nous ne nous serons pas assurés que l’espace aérien est sûr », a déclaré M. Bedford.

La perte de communication était liée à la défaillance d’un circuit dans une installation de contrôle aérien de Philadelphie qui gère le trafic aérien des aéroports, a expliqué M. Bedford. Les autorités ont ensuite découvert qu’une ligne de fibre optique de secours avait été accidentellement sectionnée par une équipe de chantier dans le New Jersey.

« Lorsque nous avons basculé vers la ligne de secours, nous avons découvert que la fibre optique de secours présentait une rupture, et que la réparation de cette rupture prendrait probablement 13 heures. C'est une panne majeure, d'après ce qu'on m'a dit. En attendant, nous avons désormais le nouveau circuit prêt à être installé », a déclaré M. Bedford.

Newark est une plaque tournante majeure de United Airlines

UAL.O , tandis que Philadelphie est une plaque tournante d’American Airlines AAL.O .

Verizon a indiqué que son câble à fibre optique, qui longe une ligne ferroviaire Amtrak dans le New Jersey, avait été sectionné et que ses installations fonctionnaient parfaitement jusqu’à ce moment-là. L’entreprise a précisé qu’elle s’efforçait de réparer le câble endommagé et de rétablir la connectivité aussi rapidement que possible.

En mai 2025, le centre de Philadelphie chargé de guider le trafic aérien à destination et en provenance de l’aéroport de Newark a subi une série de pannes de communication importantes.

La FAA a déclaré l’année dernière qu’une panne de télécommunications avait affecté les communications et les affichages radar au TRACON de Philadelphie.

L’année dernière, le Congrès a approuvé une enveloppe de 12,5 milliards de dollars pour remédier au vieillissement du système de contrôle du trafic aérien et renforcer le recrutement de contrôleurs, après des décennies de plaintes concernant la congestion des aéroports et les retards de vols, ainsi qu’une série de problèmes techniques survenus ces dernières années.

M. Duffy a déclaré que le Congrès devait approuver une enveloppe supplémentaire de 17,5 milliards de dollars pour mener à bien ce projet. « C'est inacceptable aux États-Unis », a-t-il ajouté.