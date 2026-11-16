Des milliers de vols annulés ou retardés aux États-Unis pour la troisième journée consécutive

Les perturbations du trafic aérien américain se sont poursuivies pour la troisième journée consécutive, avec plus de 10 000 vols affectés dimanche, mais le secrétaire aux Transports , Sean Duffy, a prédit un retour à la normale d’ici lundi, alors même que les compagnies aériennes s’efforçaient de rattraper leur retard après un arrêt général des vols à l’échelle du réseau.

Selon le site de données aériennes FlightAware, plus de 2 300 vols ont été annulés et environ 7 700 ont été retardés dimanche à l’échelle nationale. Samedi, les compagnies aériennes avaient annulé plus de 6 400 vols aux États-Unis et en avaient retardé plus de 8 000.

Duffy a déclaré dans l’émission « This Week » de la chaîne ABC qu’il n’y avait aucune preuve d’une cyberattaque ou d’une autre intention malveillante dans cette affaire, mais la cause restait incertaine. Il a indiqué que les vols reviendraient « à la normale » dimanche, « mais probablement à la normale complète » lundi, et a souligné que la priorité de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) était d’assurer la sécurité des passagers.

Dimanche, 28% des vols de JetBlue JBLU.O et 17% des vols d’American Airlines AAL.O ont été annulés, tandis que United Airlines UAL.O , Southwest et Delta DAL.N ont signalé des annulations comprises entre 3% et 5% de leurs vols.

Vendredi, la FAA a décrété un arrêt au sol à l’échelle nationale qui a immobilisé la quasi-totalité des vols au départ pendant près de cinq heures. Il s’agit de la plus longue interruption nationale du trafic aérien américain depuis les attentats d’Al-Qaïda du 11 septembre 2001 contre les États-Unis.

L’installation par L3Harris LHX.N , sous-traitant de la FAA, d’au moins un nouveau routeur dans un site distant a entraîné une situation dans laquelle d’autres centres de contrôle du trafic aérien ont été submergés par un afflux de données qui a perturbé les systèmes de communication, selon les responsables.

Duffy a déclaré dimanche que le remplacement d’un routeur dans un site de la FAA à El Dorado, en Arkansas, avait provoqué des problèmes avec un routeur récemment remplacé à Amarillo, au Texas, qui a commencé à diffuser des données et à surcharger les routeurs d’autres centres de contrôle aérien à travers le pays.

La « fonctionnalité des routeurs à l’origine du problème » a été désactivée, a indiqué la FAA dimanche, ajoutant qu’elle avait procédé de la même manière pour une soixantaine de routeurs similaires au sein du système de contrôle aérien. Mais la FAA ignore toujours la cause exacte du problème survenu lors de travaux de maintenance qui avaient déjà été effectués des milliers de fois auparavant sans incident, a précisé Duffy.

Le technicien qui a installé le routeur était « un bon patriote américain, selon nous, un ancien combattant — nous ne pensons donc pas que quelqu’un ait tenté de saboter le réseau lors de l’installation », a déclaré Duffy. « Mais nous ne connaissons pas encore la cause profonde. »

La perturbation de vendredi est le signe le plus récent et le plus spectaculaire des tensions qui pèsent sur un système américain de contrôle aérien en proie à des problèmes liés au vieillissement des technologies, des équipements et des communications, ainsi qu’à une pénurie de plusieurs milliers de contrôleurs.

Les routeurs qui ont connu des problèmes ont été achetés en 2001 et étaient déjà obsolètes dès 2006, a précisé Duffy. Depuis vendredi, Duffy réclame un financement de 50 milliards de dollars pour moderniser les systèmes de contrôle aérien, contre une demande initiale de 30 milliards de dollars — après que le Congrès eut approuvé l’année dernière une enveloppe de 12,5 milliards de dollars .

DEMANDE DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES

Le président Donald Trump s’est exprimé pour la première fois publiquement dimanche au sujet des problèmes de transport aérien survenus ce week-end, appelant lui aussi les législateurs américains à débloquer des fonds supplémentaires.

« Nous avons déjà commencé les travaux, mais ils doivent être menés à bien d’un seul coup, et non au compte-gouttes », a écrit Trump sur les réseaux sociaux. « Le Congrès doit donner son accord. »

Les démocrates devraient prendre le contrôle du Congrès aux mains des républicains de Trump en janvier, suite à leurs gains lors des élections de mi-mandat américaines du 3 novembre.

La demande de fonds supplémentaires formulée par Duffy a suscité le scepticisme des représentants américains Rick Larsen et André Carson, respectivement chefs de file démocrates au sein de la commission des transports et des infrastructures de la Chambre des représentants et de sa sous-commission chargée de l’aviation.

Sur les 12,5 milliards de dollars approuvés en 2025 pour la modernisation du système de contrôle du trafic aérien, environ 11 milliards n’ont pas été dépensés, ont déclaré Larsen et Carson dans un communiqué samedi.

« Expliquez donc à nouveau au Congrès pourquoi ils ont besoin de plus d’argent? », ont demandé Larsen et Carson dans leur communiqué.

Dimanche, Duffy a précisé que les fonds alloués l’année dernière étaient réservés à certaines dépenses spécifiques et ne comprenaient pas de crédits destinés à l’acquisition de nouveaux logiciels de gestion de l’espace aérien.

Les observateurs du secteur aérien ont également appelé à une augmentation des investissements privés.

« Nous ne pouvons pas compter uniquement sur les investissements publics. […] Il faut des investissements privés », a déclaré Justin Erbacci, directeur général de l’Airports Council International (ACI), une association professionnelle mondiale.

S’exprimant dimanche lors d’un forum sur les infrastructures aéronautiques à Montréal, Erbacci n’a pas évoqué l’interruption des vols de vendredi, mais il a souligné que des investissements devaient être réalisés dans le transport aérien pour faire face à l’augmentation du trafic et à l’obsolescence des systèmes.

Le trafic mondial de passagers aériens devrait plus que doubler d’ici 2050, selon les données de l’association professionnelle des compagnies aériennes IATA.