Des milliers de vols annulés ou retardés aux États-Unis alors que le système de transport aérien se remet progressivement de la paralysie

Les compagnies aériennes ont annulé 4 500 vols aux États-Unis et en ont retardé 4 400 autres samedi, alors que le pays peinait à se remettre de la plus longue interruption nationale du trafic aérien depuis les attentats du 11 septembre 2001.

Le directeur de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA), Bryan Bedford, a présenté ses excuses pour ces perturbations, affirmant que le système était désormais stable et qu’il s’attendait à ce que l’activité des compagnies aériennes revienne en grande partie à la normale d’ici dimanche soir.

Vendredi, la FAA avait émis un “ d’arrêt au sol ” à l’échelle nationale, qui a immobilisé la quasi-totalité des vols au départ pendant près de cinq heures en raison d’une panne massive des communications. Cette panne avait contraint les compagnies aériennes à annuler près de 10 000 vols et à en retarder plus de 7 000 autres vendredi, lors de l’une des pires journées de l’histoire des transports aux États-Unis.

Ce problème a conduit la Maison Blanche à convoquer vendredi une réunion d’urgence dans la salle de crise et les agences fédérales à se mobiliser pour déterminer s’il s’agissait d’une cyberattaque. Au lieu de cela, le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a déclaré samedi que l’installation par le sous-traitant de la FAA, L3Harris LHX.N , d’au moins un nouveau routeur dans un site distant avait provoqué la perturbation.

“ Nous nous efforçons de déterminer s’il s’agit d’une incompétence, c’est-à-dire d’une erreur de l’utilisateur ou d’une erreur d’installation de la part de L3Harris , ou bien si un routeur défectueux a été installé. Nous n’avons pas encore identifié la cause exacte de la panne ”, a déclaré Sean Duffy lors d’une conférence de presse.

L3Harris n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Vendredi, après la clôture de la bourse, son titre a clôturé en baisse d’environ 4 %.

DES CENTRES DE COMMUNICATION SURCHARGÉS

Ce problème a entraîné une surcharge de données dans d’autres centres de communication. “ Nous avons enregistré plus de 1 000 tentatives de connexion toutes les quatre à cinq secondes, ce qui a causé des problèmes de communication avec les avions et provoqué des perturbations au niveau de nos radars ”, a ajouté Sean Duffy.

Ce problème a affecté les communications dans 17 des 22 centres de route — les installations de la FAA qui contrôlent les avions pendant la phase de croisière d’un vol — à travers le pays. Bryan Bedford a indiqué que la FAA avait ordonné l’arrêt au sol au cas où un centre perdrait totalement ses communications. “ Aucune installation n’a été mise hors service. Rien n’a été complètement perdu ”, a ajouté Bryan Bedford.

La FAA a indiqué qu’elle effectuait des tests supplémentaires avec L3Harris afin de vérifier s’il existait d’autres risques.

Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O ont toutes annulé environ 20 % de leurs vols samedi, tandis que JetBlue JBLU.O en a annulé 40 %. Les compagnies aériennes ont mis en place des mesures d’assouplissement permettant aux passagers de modifier gratuitement leurs réservations pour des dates ultérieures.

Bien que la FAA ait levé l’interdiction de décollage vendredi soir, les perturbations pour les passagers étaient loin d’être terminées, des dizaines de milliers de personnes se retrouvant bloquées dans les aéroports. Les compagnies aériennes s’efforçaient de mettre en place les équipages et le personnel nécessaire pour reprendre les vols.

Ces perturbations ont bloqué vendredi certaines équipes universitaires de football américain avant leurs matchs prévus samedi.

La FAA a décrété l'interdiction de décollage en raison d'une panne qui semblait affecter un réseau gérant les fréquences radio essentielles utilisées par les contrôleurs aériens pour communiquer avec les pilotes, selon deux responsables de compagnies aériennes. L3Harris gère ce réseau.

DES FONDS RECHERCHÉS POUR RÉSOUDRE CETTE “ URGENCE ”

La perturbation de vendredi est le signe le plus récent et le plus spectaculaire des tensions qui pèsent sur le système américain de contrôle aérien, en proie à une technologie vieillissante , à des problèmes d’équipement et de communication, ainsi qu’à une pénurie de plusieurs milliers de contrôleurs.

Vendredi, Sean Duffy a réclamé un financement de 50 milliards de dollars pour moderniser les systèmes de contrôle aérien, contre une demande initiale de 30 milliards de dollars. “ C'est une situation d'urgence ”, a-t-il déclaré.

Sean Duffy a expliqué que les problèmes avaient commencé vendredi après-midi, lorsque les centres de contrôle aérien ont connu des dysfonctionnements au niveau des systèmes radar et de communication.

La FAA étant responsable des retards subis par les passagers, les compagnies aériennes ne sont pas tenues de verser des indemnités.

La seule autre suspension des vols à l’échelle nationale depuis les attentats du 11 septembre remonte à janvier 2023, lorsque la FAA avait suspendu les départs intérieurs pendant environ 90 minutes, perturbant quelque 11 000 vols.