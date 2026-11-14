Des milliers de vols annulés ou retardés aux États-Unis alors que le système de transport aérien se remet de la paralysie

Samedi, les principales compagnies aériennes ont annulé plus de 4 000 vols aux États-Unis et en ont retardé 3 000 autres, alors que le pays tentait de se remettre de la plus longue interruption nationale des vols depuis les attentats du 11 septembre 2001.

Vendredi, la FAA a émis une interdiction de décollage à l’échelle nationale qui a immobilisé la quasi-totalité des vols au départ pendant près de cinq heures en raison d’une panne massive des communications , ce qui a contraint les compagnies aériennes à annuler près de 10 000 vols et à en retarder plus de 7 000 autres, lors de l’une des pires journées de l’histoire du transport aérien américain.

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a déclaré samedi lors d’une conférence de presse que le sous-traitant de la FAA, L3Harris LHX.N , travaillait dans un site très isolé pour remplacer une connexion en cuivre par une connexion en fibre optique.

« Nous nous efforçons de déterminer s’il s’agit d’une incompétence, c’est-à-dire d’une erreur de l’utilisateur ou d’une erreur de l’installateur de L3Harris , ou si un routeur défectueux a été installé. Nous n’avons pas encore identifié la cause exacte de la panne », a déclaré M. Duffy lors d’une conférence de presse.

Ce problème a entraîné une surcharge de données dans d’autres centres de communication. « Nous avons enregistré plus de 1 000 tentatives de connexion toutes les quatre à cinq secondes, ce qui a perturbé nos communications avec les avions et causé des dysfonctionnements au niveau de notre radar », a ajouté M. Duffy.

Delta Air Lines, United Airlines et American Airlines AAL.O ont toutes annulé environ 20 % de leurs vols samedi, tandis que JetBlue en a annulé 40 %.

M. Duffy a précisé qu’un outil de planification basé sur l’IA ou des cyberattaques n’étaient pas en cause.

Bien que la FAA ait finalement levé l’interdiction de décollage vendredi soir vers 20 h 15 (heure de l’Est) , les perturbations pour les passagers étaient loin d’être terminées, des dizaines de milliers de personnes étant toujours bloquées dans les aéroports à travers le pays. Les compagnies aériennes s’efforçaient de désengorger les aéroports et de remettre les équipages et le personnel en place afin de remédier à ces perturbations massives.

De nombreux grands aéroports ont déclaré ne plus pouvoir accueillir de nouveaux vols déroutés alors qu’ils s’efforçaient de remettre les avions en vol. De nombreuses équipes universitaires de football américain se sont retrouvées bloquées vendredi et ont eu du mal à trouver des moyens de se rendre à leurs matchs samedi.

Vendredi en fin de journée, American Airlines a déclaré qu’elle donnait la priorité aux vols à destination de l’étranger et vers des villes plus petites situées en dehors de ses principaux hubs, afin de positionner ses avions et ses équipages pour une reprise plus rapide.

La FAA a ordonné l’interdiction de décollage en raison d’une panne qui semblait affecter un réseau gérant les fréquences radio critiques utilisées par les contrôleurs aériens pour communiquer avec les pilotes, selon deux responsables de compagnies aériennes.

Le prestataire chargé de la gestion du réseau, L3Harris, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

RECHERCHE DE FONDS POUR RÉSOUDRE CETTE « URGENCE »

Le problème survenu vendredi est le signe le plus récent et le plus spectaculaire des tensions qui pèsent sur le système américain de contrôle aérien, en proie à une technologie vieillissante , à des problèmes d’équipement et de communication, ainsi qu’à une pénurie de plusieurs milliers de contrôleurs.

Vendredi, le ministre des Transports, Sean Duffy, a réclamé un financement de 50 milliards de dollars pour moderniser les systèmes de contrôle aérien, contre les 30 milliards qu’il avait initialement demandés. « C’est une situation d’urgence », a-t-il déclaré.

M. Duffy a expliqué que les problèmes avaient commencé à 15 h 36 (heure de l’Est) (20 h 36 GMT), lorsque les centres de contrôle aérien ont constaté une instabilité des systèmes radar et de communication.

« Nos commutateurs et nos routeurs ont été surchargés de données, ce qui a entraîné des incohérences dans les données provenant de ces routeurs; c’est pour cette raison que nous avons mis le système hors service », a expliqué M. Duffy, ajoutant que le personnel du contrôle aérien n’avait jamais complètement perdu le contact radar ni les communications, alors qu’il guidait des milliers d’avions vers l’atterrissage.

M. Duffy a indiqué que le problème immédiat avait été résolu et que les vols pouvaient se poursuivre en toute sécurité, mais il a averti qu’une refonte plus large du système de contrôle du trafic aérien était nécessaire pour éviter des défaillances similaires.

Plus tôt dans la journée de vendredi, avant la panne, la Maison Blanche et le ministère des Transports avaient exhorté le Congrès à approuver une enveloppe de 30,1 milliards de dollars destinée à moderniser les aéroports vétustes et les infrastructures de contrôle aérien.

« Nous disposons d’un système de contrôle du trafic aérien incroyablement vétuste », a déclaré M. Duffy. « Donnez-nous les fonds nécessaires pour le réparer. »

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, a déclaré qu’il n’y avait pour l’instant « aucune preuve » que la panne résulte d’une cyberattaque ou d’un système d’IA défectueux, bien que les enquêteurs n’aient écarté aucune de ces deux possibilités.

L’Agence nationale de sécurité (NSA) collaborait avec le ministère de la Sécurité intérieure dans le cadre de l’enquête, a-t-il ajouté.

DES DIFFICULTÉS POUR LES PASSAGERS

De Boston à Seattle et de New York à Los Angeles, les passagers se sont entassés vendredi soir dans les halls de départ et aux comptoirs des compagnies aériennes, alors que les retards et les annulations s’accumulaient et que les avions restaient immobilisés aux portes d’embarquement.

« Je vais peut-être finir par pleurer, mais pas encore », a déclaré Louise Maher, 47 ans, bloquée à l’aéroport international Newark Liberty après que la paralysie du secteur aérien a perturbé son vol British Airways à destination de Londres.

La FAA étant responsable de ces retards, les compagnies aériennes ne sont pas tenues d’indemniser les passagers bloqués.

La seule autre suspension nationale des vols depuis les attentats du 11 septembre remonte à janvier 2023, lorsque la FAA avait suspendu les départs intérieurs pendant environ 90 minutes.

Les investisseurs anticipaient déjà un impact financier pour les compagnies aériennes. Les actions d’American AAL.O , d’United UAL.O et de Delta DAL.N ont chuté de 1 % à 2 % lors des échanges après la clôture vendredi soir, tandis que celles de JetBlue Airways JBLU.O ont reculé d’environ 3 %.

Le titre de L3Harris a reculé d’environ 3 % après la clôture.