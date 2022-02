Des milliards de dollars continuent d’affluer vers les ETF sur l’or

L'or s'est maintenu au-dessus de 1 820 dollars l'once mercredi, près de son plus haut niveau en deux semaines.

L’or s’est maintenu au-dessus de 1 820 dollars l’once mercredi, près de son plus haut niveau en deux semaines – soutenu par la demande de valeurs refuges dans un contexte de tensions continues aux frontières entre la Russie et l’Ukraine et d’inquiétudes persistantes quant à une inflation rampante. L’indice des prix à la consommation américain a probablement bondi de 7,3 % en janvier par rapport à l’année précédente, soit la plus forte progression annuelle depuis le début de 1982, ce qui devrait inciter la Réserve fédérale américaine à adopter une attitude plus agressive. En Europe, la Banque centrale européenne (BCE) a laissé entendre qu’elle pourrait relever ses taux à la fin de 2022 et que la réunion du 10 mars sera cruciale pour décider des prochaines étapes.

Les investisseurs se sont rués sur les ETF d’or cette année. En Amérique, le fleuron SPDR Gold Shares (GLD) a accumulé plus de 2,16 milliards de dollars de flux nets. iShares Gold Trust Micro (IAUM) a gagné 311 millions de dollars et Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) 229 millions de dollars. Pendant ce temps en Europe, Xtrackers Physical Gold ETC (XAD5) a bénéficié le plus (296 millions de dollars), suivi de Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU,292 millions de dollars), iShares Physical Gold ETC (SGLN, 138 millions de dollars) et WisdomTree Physical Swiss Gold ETC (SGBS, 53 millions de dollars).

Si l’exposition à l’or physique est souvent considérée comme une réserve de valeur et une couverture contre l’inflation, les investisseurs doivent garder à l’esprit que la hausse des taux d’intérêt augmente le coût d’opportunité de la détention de lingots non productifs. Les taux d’intérêt sont généralement indiqués en termes nominaux, mais il est impératif pour les investisseurs en ETF aurifères de suivre les rendements réels, car ils ont de sérieuses implications. Les rendements réels sont le rendement d’un titre, déduction faite de l’inflation. Par exemple, une obligation ayant un rendement nominal de 6 % et une inflation de 4 % aurait un rendement réel de 2 %. Les rendements réels négatifs poussent les investisseurs à prendre des risques, car ils ne sont pas en mesure d’obtenir un taux de rendement supérieur à l’inflation.

