Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des milliardaires américains s'enrichissent malgré la crise-Rapport Reuters • 23/04/2020 à 18:13









BANGALORE, 23 avril (Reuters) - La fortune de milliardaires américains tels que Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon AMZN.O , et Elon Musk, le patron de Tesla TSLA.O , a augmenté de près de 10% depuis le début de la pandémie de COVID-19, selon un rapport de l'Institut d'études politiques (IPS). Dans le même temps, plus de 26 millions d'Américains ont déposé des demandes d'allocations chômage, selon les toute dernières données du département du Travail. "C'est l'histoire de deux pandémies, avec des sacrifices très inégaux", juge Chuck Collins, co-auteur du rapport. Malgré la récession provoquée par la crise sanitaire, les valeurs technologiques telles que Zoom ZM.O se sont redressées ces dernières semaines du fait de l'explosion de la demande dans les domaines de la visioconférence, du télétravail et des ventes en ligne, ce qui a gonflé le montant de la participation de leurs fondateurs. Entre le 1er janvier et le 10 avril, 34 des plus grosses fortunes des Etats-Unis ont vu leur valeur nette augmenter de plusieurs dizaines de millions de dollars, selon le rapport. Pour huit milliardaires, dont Jeff Bezos, Elon Musk et Eric Yuan, fondateur de Zoom Video Communications, la plus-value s'élève même à un milliard de dollars. Le patron de Tesla détient 18,5% du capital de son entreprise, dont l'action a gagné plus de 73% depuis le début de l'année en raison des perspectives de croissance une fois la crise terminée. Jeff Bezos possède, lui, 15,1% des actions d'Amazon, dont le cours a progressé de près de 31% cette année, du fait de l'augmentation des commandes liée au confinement. Au cours de la dernière décennie, les milliardaires américains ont vu leur fortune progresser de 80,6% en données corrigées suivant l'inflation, ajoutent les auteurs du rapport. (Abhishek Manikandan et Munsif Vengattil version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.