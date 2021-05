Des métaux industriels de plus en plus précieux

(AOF) - Les métaux industriels continuent leur folle envolée, débutée il y a un an dès le rebond des marchés à la suite de la crise du covid-19. Alors que la demande s'intensifie sous le coup de la reprise économique, permise par les campagnes de vaccinations et les nombreux plans de relance, l'offre, elle, a du mal à suivre, envoyant les contrats à terme vers de nouveaux sommets: ainsi, le cuivre, qui gagne encore 3,22%, s'échange à 10 417 dollars la tonne, un nouveau record. Pour leur part, l'aluminium et le zinc gagnent respectivement 2,07% et 2,43% à 2 540 et 3 015 dollar la tonne.