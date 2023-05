Des marchés sur une mauvaise pente

A contrario, Technip Energies a signé la plus forte hausse du SBF 120 après avoir remporté un contrat " majeur " de gaz naturel liquéfié (GNL) au Qatar qui dépasse 1 milliard d'euros.

Au chapitre des valeurs, Bouygues a terminé lanterne rouge du CAC 40 après sa publication trimestrielle, affichant une perte nette de 134 millions d'euros sur un an.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont augmenté de 0,4% en avril aux Etats-Unis après avoir baissé de 0,7% en mars. Elles étaient attendues en hausse de 0,8%. Hors automobile et essence, elles ont augmenté de 0,6% après une diminution de 0,5% en mars. Elles étaient attendues en hausse de 0,2%.

En Europe, le PIB de la zone euro a augmenté de 0,1% au premier trimestre, selon la seconde estimation d' Eurostat. Il ressort en ligne avec les attentes après une hausse de 0,3 % au trimestre précédent. Sur un an, le PIB augmente de 1,3%, conformément au consensus.

Le rouge a dominé les échanges tout comme la prudence alors que les statistiques du jour ont été nombreuses et que le plafond de la dette américaine continue d'être un sujet de crispation sur les marchés.

