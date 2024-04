Des marchés sous pression : la perspective d'une baisse des taux en juin s'éloigne

Du côté des valeurs, la performance commerciale de Kaufman et Broad a été saluée. Un broker a en revanche pénalisé Edenred.

Et de fait, la probabilité d'un assouplissement monétaire de la Fed en juin est tombée à un peu moins de 18% contre plus de 50% mardi, selon le CME FedWatch Tool. Les marchés anticipent désormais moins de 2 baisses de taux cette année contre 6 il y a encore quelques mois.

"Cette publication sur l'inflation exclut effectivement l'option d'une première réduction des taux au mois de juin et repousse celle-ci à juillet ou septembre", a réagi Clearbridge Investments. Dans cette dernière hypothèse, les facteurs politiques devraient influencer la décision de la Fed à l'approche de l'élection présidentielle.

L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,8%, comparé à 3,7% de consensus et à 3,8% en février. Commerzbank souligne qu'une fois de plus, les prix des services en particulier ont augmenté, reflétant la hausse des salaires.

(AOF) - Les indices européens ont terminé en ordre dispersé, affaiblis par une inflation américaine plus élevée que prévu en mars. L'indice CAC 40 a gagné 0,05% à 8045,38 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,19% à 5000,25 points. Le rouge était la couleur dominante à Wall Street où le Dow Jones perdait 1,32% vers 17h30.

