Des marchés sous pression avant le rapport mensuel sur l'emploi US

(AOF) - Les marchés actions européens ont bouclé cette séance de jeudi dans le rouge au lendemain du compte rendu des « minutes » de la Fed. Le CAC 40 a plongé de 3,13% à 7 082,29 points tandis que l’EuroStoxx50 a perdu 3,02% à 4 219,44 points. Outre-Atlantique, les indices sont également en baisse avec un Dow Jones en repli de 1,50%, vers 17h30.

Les "minutes" publiées hier soir par la Fed ont montré que les taux américains sont voués à remonter de nouveau après la pause observée en juin.

Dans ce contexte, les investisseurs ont pris connaissance ce jeudi des données relatives à l'emploi aux Etats-Unis avant le très attendu rapport mensuel sur l'emploi au titre du mois de juin, programmé demain.

Selon l'enquête ADP, les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis sont ressorties bien plus élevées qu'attendu, s'élevant à 497 000 en juin contre un consensus de 228 000 après 267 000 en mai.

La résistance du marché du travail offre une marge de manœuvre plus importante à la Fed pour relever encore ses taux.

Dans le même temps, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage est ressorti à 248 000 la semaine dernière aux Etats-Unis alors qu'elles étaient attendues à 245 000, après 236 000 la semaine précédente.

Sur le marché obligataire, le taux des emprunts d'Etat allemands à deux ans a touché un pic à 3,393%, dépassant son précédent plus haut touché lors de la crise bancaire au mois de mars, pour établir un record de 15 ans.

Idem pour le rendement des obligations souveraines françaises de même échéance, qui grimpe de plus de dix points de base et a touché un plus haut à 3,507%.

Les taux à deux ans italien ou encore espagnol renouent pour leur part avec leur plus haut depuis la crise de la dette en zone euro en 2012.

Au chapitre des valeurs, les banques françaises ont fini en repli (BNP Paribas -4,50% à 54,76 euros, Société Générale -3,63% à 23,065 euros, Crédit Agricole -3% à 10,49 euros) après la publication d'une note de JP Morgan selon laquelle leurs performances pourraient décevoir au deuxième trimestre 2023. Le broker affirme que si les résultats des banques " devraient être soutenus par une bonne maîtrise des coûts et un niveau de provisions toujours faible " , il prévoit " des tendances plus mitigées pour le chiffre d'affaires".

De son côté, Adocia (+17,55%) a clôturé en tête du marché SRD après l'annonce de la signature d'un accord d'exclusivité au profit de Sanofi sur son produit M1Pram, qui vise à devenir l'insuline rapide de référence pour le diabète et l'obésité.