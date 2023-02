Des marchés sous le signe de l'instabilité

Au chapitre des valeurs, Casino a terminé parmi les plus fortes baisses du SBF 120 après avoir fait état d'un exercice 2022 marqué par une fin d'année décevante en France.

Les chiffres concernant l'Allemagne seront dévoilés demain et ceux de l'ensemble de la zone euro jeudi.

En données harmonisées pour permettre la comparaison au sein de la zone euro, la hausse des prix à la consommation a atteint un record à 7,2% sur un an en février dans l'Hexagone, contre une progression de 7% attendue, tandis qu'elle est passée de 5,7% à 5,9% en Espagne. Elle s'est en revanche stabilisée à 8,6% au Portugal.

Les échanges du jour ont reflété une certaine prudence des marchés après la publication des chiffres de l'inflation en France et en Espagne, ressortis supérieurs aux attentes.

