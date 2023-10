Des marchés sans direction claire avant l'inflation américaine

Au chapitre des valeurs, l'action LVMH a fini lanterne rouge de l'indice phare de la place parisienne dans le sillage du ralentissement plus important que prévu de sa croissance au troisième trimestre. Le numéro un mondial du luxe a entraîné ses concurrents dans sa chute.

Ce mercredi, outre-Atlantique, les prix à la production en septembre aux Etats-Unis ont progressé plus que prévu, l'indice PPI ayant augmenté à 2,2% sur un an, contre +1,6% attendu, après +2% en août.

Ce dernier indicateur, le plus attendu de la semaine aux yeux des investisseurs, permettra d'orienter les anticipations concernant la prochaine décision monétaire de la Fed.

Après le vif rebond d'hier, les Bourses européennes sont donc redescendues de leurs nuages, encore perturbées par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et dans l'attente du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, en début de soirée, et des données sur l'inflation américaine demain.

(AOF) - Après avoir terminé dans le vert hier, les marchés actions européens ont bouclé la séance de mercredi en ordre dispersé sur fond de repli continu des rendements obligataires. Lesté par le luxe, le CAC 40 a perdu 0,44% à 7 131,21 points et l’EuroStoxx 50 a cédé 0,01% à 4 204,70 points. Aux Etats-Unis, les indices s’affichent, comme hier, au beau fixe, avec un Nasdaq progressant de 0,46% vers 17h30.

