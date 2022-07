Des marchés qui font preuve de résistance face à des données économiques inquiétantes

(AOF) - Les marchés européens ont finalement adopté une orientation favorable dans le sillage du retournement à la hausse des indices américains en fin d’après-midi. A Paris, l’indice CAC 40 a gagné 1,30 % à 6 339,21 points et l'EuroStoxx50 1,21 % à 3 651,49 points. De son côté, le Dow Jones gagnait 0,56% vers 17h30. La Fed a annoncé mercredi soir une augmentation des fed funds de 75 points de base. Le discours de Jérôme Powell a eu pour effet immédiat de rassurer les investisseurs, indiquant qu'il ne croyait pas à l'inéluctabilité d'une récession.

L'annonce de la Fed était des plus attendues par les marchés. Si le discours gouverneur de l'autorité américaine a eu pour effet de rassurer les investisseurs, certains en revanche émettent un avis plus tranché à l'instar de l'économiste Véronique Riches-Flores.

" La Fed est en mode cavalerie contre l'inflation et n'envisage pas de s'arrêter en si bon chemin. Si le niveau des taux atteint à présent son objectif de neutralité de long terme, J. Powell nous dit sans mollir que ce ne sera pas suffisant : les membres du FOMC jugent nécessaire de passer en mode restrictif avec pour objectif de ralentir la croissance de la demande face aux contraintes persistantes sur le front de l'offre. Il réitère ainsi la possibilité que Fed Funds atteignent 3,5 % d'ici décembre, " explique-t-elle.

Deux statistiques macroéconomiques étaient aussi attendues : l'inflation allemande qui a enregistré une accélération inattendue en juillet pour atteindre 8,5% sur un an et le PIB américain qui a reculé à 0,9% au deuxième trimestre 2022 après s'être déjà contracté de 1,6% au premier trimestre 2022.

A Paris, les investisseurs ont été confrontés à une salve importante de résultats et plus particulièrement de la part de sociétés du CAC 40. Les réactions boursières ont souvent été fortes dans un sens ou dans un autre. Teleperformance, Airbus et TotalEnergies ont été sanctionnées. En revanche, les publications de Schneider, STMicrolectronics, Kering et Stellantis ont été saluées.