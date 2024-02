Des marchés mal orientés après l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en repli au lendemain de la publication des données sur l'inflation américaine en janvier. Les prix à la consommation y ont augmenté plus que prévu. De quoi doucher l'espoir des marchés de voir la Fed procéder à une première baisse des taux d'intérêt. Au Royaume-Uni, l'inflation a reculé plus qu'espéré sur le mois de janvier. Capgemini a annoncé ce mercredi anticiper un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires en 2024. Hier soir, le président du directoire de M6, Nicolas de Tavernost, a signalé au Figaro son départ du groupe en avril.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Carmila

En 2023, les revenus locatifs de Carmila progressent de 3,3% ressortant à 368,6 millions d'euros. Ses loyers nets sur cette année s'élèvent à 342,4 millions d'euros, soit une hausse de 2,2%. Le résultat récurrent par action en 2023 à 1,60 euro est en croissance de 8% à périmètre constant par rapport à 2022 (hausse de +2,3% à périmètre courant par rapport au résultat récurrent par action 2022 de 1,56 euro). La société salue sa "très bonne dynamique commerciale" avec 826 baux signés et un taux d'occupation financier "record" à 96,6% (+0,1 point par rapport à fin 2022).

M6

M6 a publié un bénéfice net de 237,1 millions d'euros, en hausse de 42,9% au titre de son exercice 2023. Le groupe audiovisuel a, par ailleurs, dégagé un résultat opérationnel courant de 300,7 millions d'euros sur la période, en recul de 10,6% sur un an, faisant ressortir une marge opérationnelle de 22,9%. Son chiffre d'affaires de 1,32 milliard d'euros s'établit en repli de 3%. Le chiffre d'affaires publicitaire s'affiche en baisse de 1,5% par rapport à 2022, principalement en raison du recul du chiffre d'affaires publicitaire TV qui atteint 905 millions d'euros, en décroissance de 2,2%.

SII

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, a réalisé au cours du troisième trimestre de l'exercice 2023/2024 un chiffre d'affaires de 287,8 millions d'euros, en hausse de 11%. "Ce troisième trimestre confirme la tendance observée depuis le début de l'exercice. À l'image du contexte macroéconomique, tous nos principaux marchés sont marqués par une dynamique plus faible que lors des deux derniers exercices", explique SII. En France, son chiffre d'affaires ressort à 117,3 millions d'euros , affichant une croissance organique proche de celle du premier semestre.

Vicat

Vicat, groupe spécialiste de la production de ciment, de béton & granulats, a dévoilé ses résultats annuels d'où ressort notamment un résultat net part du groupe de 258 millions d'euros, en amélioration de 65,6% en base publiée. Son Ebitda s'affiche en progression en 2023,, passant de 570 millions d'euros, à 740 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe Vicat atteint 3,937 milliards d'euros, en hausse de 8,1% en base publiée. La croissance organique du chiffre d'affaires s'élève à 19,6% à périmètre et change constants

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, au Royaume-Uni, les prix à la consommation reculent de 0,6% en janvier contre un consensus de -0,3% après +0,4 % un mois plus tôt. En rythme annuel, l'inflation ressort à 4% contre 4,1% attendue après 4% en décembre.

Le PIB au quatrième trimestre de la zone euro sera connu à 11h00 tout comme la production industrielle en décembre.

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera communiquée à 16h30.

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,0711 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont conclu cette séance de mardi dans le rouge après une inflation américaine supérieure aux attentes. Cette semaine, les investisseurs attendent encore les ventes au détail aux Etats-Unis en janvier, jeudi. Du côté des valeurs, cette séance a été dominée par les résultats, ceux de Michelin et de Bénéteau qui les ont portés en tête des indices. On attend au cours des prochains jours ceux de Capgemini, Orange, Renault, Safran... L'indice CAC 40 a perdu 0,84% à 7 625,31 points et l'EuroStoxx50 1,22% à 4 688,21 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont bouclé sur une note baissière alors que les investisseurs ont pris connaissance des données sur l'inflation pour le mois de janvier. Les prix à la consommation y ont augmenté plus que prévu. De quoi doucher l'espoir des marchés de voir la Fed procéder à une première baisse des taux d'intérêt. Ce contexte a favorisé la hausse des rendements obligataires. Côté valeurs, Tripadvisor fait partie des sociétés qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, à l'instar de JetBlue Airways. Le Dow Jones cède 1,22% à 38324 points tandis que le Nasdaq a perdu 1,80% à 15655 points.