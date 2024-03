Des marchés européens sans direction claire ; l'inflation en première ligne

(AOF) - Les marchés européens sont attendus sur une note prudente à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Hier, les prix à la production plus élevés que prévu aux Etats-Unis ont remis le sujet de l'inflation sur la table alors que la Fed doit livrer sa décision de politique monétaire les 19 et 20 mars. Au rayon des statistiques, les investisseurs auront de nouveau le regard tourné vers les Etats-Unis.Les chiffres de la production industrielle de février et la première estimation de l'indice du moral des ménages de l'Université du Michigan figurent notamment à l'agenda de ce vendredi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bolloré

En 2023, Bolloré a dégagé un bénéfice net de 268 millions d'euros contre 3,4 milliards d'euros un an plus tôt. L'Ebita ajusté du groupe industriel s'affiche à 994 millions d'euros, en recul de 6% et son chiffre d'affaires annuel s'élève à 13,68 milliards d'euros, en repli de 5% à taux de change et périmètre constants. Bolloré Energy accuse un repli de 24% à 2,79 milliards d'euros, principalement impacté par la baisse des prix et des volumes des produits pétroliers, après la forte hausse en 2022 (+45 %) dans un contexte international fortement perturbé par la guerre en Ukraine.

Elis

Elis annonce avoir placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 400 millions d'euros d'obligations seniors non garanties, dont la maturité est de 6 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,75%. Le produit net de cette émission sera essentiellement dédié au refinancement de la souche obligataire d'un montant en principal de 500 millions d'euros dont la maturité est fixée au 3 avril 2025.

Euroapi

Euroapi annonce que sa filiale italienne Euroapi Italy S.R.L. suspend la production de tous les APIs sur son site de Brindisi. A la suite d’un audit interne, des défaillances du contrôle qualité, imputables à de potentiels manquements au niveau local, ont été identifiées et font l'objet d'une investigation approfondie. La production restera suspendue jusqu’à nouvel ordre.Cette situation devrait impacter la performance opérationnelle et financière du Groupe. En conséquence, les perspectives 2024 sont suspendues.

Legrand

Legrand, spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, annonce son intention de lancer son premier plan d’actionnariat salarié international. Du 18 mars au 2 avril, les salariés auront la possibilité d’acquérir des actions Legrand dont le prix de souscription a été fixé à 74,13 euros. Celui-ci tient compte d’une décote de 20%. L’opération est déployée en France et à l’international (incluant notamment la Chine). Les actions seront souscrites par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) ou, dans certains pays, directement par les salariés.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en février en France sera connue à 8h45.

Aux Etats-Unis, le prix des importations en février et l'indice manufacturier de la Fed de New York en mars seront publiés à 13h30 avant la production industrielle en févier et taux d'occupation des capacités de production en février à 14h15 et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en mars à 15h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,03% à 1,0881 dollar.

Hier à Paris

Les bourses européennes ont fini en ordre dispersé, affaiblis par une mauvaise nouvelle sur le front de l'inflation aux Etats-Unis. Les prix à la production ont dépassé les attentes en février. Cette mauvaise nouvelle sur le front de l'inflation a provoqué une hausse des taux longs. A Paris, les investisseurs ont sanctionné les résultats de bioMérieux et salué ceux d'ID Logistics. Le CAC 40 a enregistré un nouveau plus haut historique en séance à 8213,93 points et a clôturé sur un gain de 0,29% à 8161,42 points. L'EuroStoxx50 a cédé 0,14% à 4993,35 point

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge pour l'avant-dernière séance de la semaine. Le sujet de l'inflation est revenu à la surface après l'accélération des prix à la production outre-Atlantique alors que la Fed doit se réunir les 19 et 20 mars. Les ventes au détail et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties inférieures aux attentes. Côté valeurs, Robinhood à brillé après avoir dévoilé une forte hausse des volumes de transaction et des actifs en conservation. Le Dow Jones a cédé 0,35% à 38905 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 0,30% à 16128 points.