Des marchés européens sans direction claire ; Alstom au menu

(AOF) - Les marchés européens sont attendus sur une note hésitante. Cette séance du 8 mai , jour férié, s'annonce calme tout comme l'agenda économique du jour. Hier, Wall Street a clôturé en ordre dispersé. Les investisseurs prendront connaissance demain de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Côté valeurs, Alstom a dévoilé affiché une perte nette part du groupe de 309 millions d’euros pour l'exercice fiscal 2023/24, contre une perte de 132 millions d’euros lors de l’exercice précédent. Le groupe a par ailleurs annoncé une augmentation de capital de 1 milliard d'euros.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Claranova

Claranova a enregistré une progression de 2% à périmètre et taux de change constants des revenus à 94 millions d’euros au troisième trimestre, clos fin mars de l’exercice 2023-2024. Si PlanetArt a connu une baisse de 2% de son activité à 61 millions d’euros, Avanquest a généré une croissance de 8% à 31 millions d’euros et myDevices de 18% à 2 millions d’euros. Le chiffre d’affaires 9 mois est ressorti à 395 millions d'euros, en croissance de 1% à périmètre et taux de change constants.

Equasens

Le groupe Equasens enregistre un chiffre d’affaires de 53,3 millions d'euros au 1er trimestre, en retrait de 5,2% par rapport au 1er trimestre 2023, mais en légère reprise comparé au 4e trimestre 2023 (-5,5%). Le groupe spécialiste des solutions logicielles en santé compte renouer avec la croissance à compter du second semestre après une phase d’investissements forte. Il table sur "un léger redressement de la croissance dès le second semestre 2024, suivi d'une accélération significative dès 2025".

Michelin

Michelin, dont la dette senior à long terme est notée A- par Standard & Poor's et A- par Fitch Ratings, a procédé à une émission obligataire libellée en euro pour un montant total de 1 milliard d'euros en deux tranches de 7 et 12 ans. Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l'annonce de l'émission ont permis à la société de placer ces obligations à un coupon de 3,125% à 7 ans et 3,375% à 12 ans. Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux du groupe.

Rubis

Rubis a publié un chiffre d'affaires de 1,66 milliard d'euros au premier trimestre, en repli de 5% sur un an. L'activité Support & Services a enregistré un chiffre d'affaires de 260 millions d'euros, en recul de 13%. " Nos activités traditionnelles se sont développées comme prévu, constituant une base solide pour la société. Nous sommes particulièrement satisfaits du développement soutenu de Photosol, très prometteur pour la croissance future", a indiqué le distributeur d'énergie dans un communiqué.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle en mars a reculé de 0,4% en Allemagne alors qu'elle était anticipée en baisse de 0,6%. Elle avait progressé de 1,7% le mois dernier.

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes en mars seront connus à 16h00 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Vers 8h30, l'euro fléchit de 0,20% à 1,0745 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé encore dans le vert, après la publication de nombreux résultats d'entreprises favorables. Pernod Ricard et Rémy Cointreau ont vu leurs titres grimper, suite à une déclaration d'Emmanuel Macron. Le président de la France a évoqué le "souhait" du président chinois Xi Jinping de ne pas "voir appliquer les mesures provisoires visant le cognac français. A l'inverse, Bouygues a fini à la dernière place du CAC 40, suite à une performance trimestrielle décevante. Le CAC 40 a gagné 0,99% à 8075,68 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 1,19% à 5015,77 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Cette séance de mardi a été marquée par l'absence d'indicateurs de premier plan. Au chapitre des valeurs, Disney a chuté. Malgré avoir dégagé un bénéfice trimestriel inattendu de son activité streaming, le géant du divertissement a accusé un repli de ses activités télévisuelles et cinématographiques. Le Dow Jones, qui a fini dans le vert pour une cinquième séance d'affilée, a grappillé 0,08% à 38884 points tandis que le Nasdaq s'est effrité de 0,10% à 16332 points.