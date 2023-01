Des marchés européens robustes avant la Fed et l'emploi américain

Par ailleurs, l'agenda de cette première semaine de janvier va être animé par les minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed, demain, et le rapport sur l'emploi de décembre aux Etats-Unis, vendredi.

Aussi, l'inflation outre-Rhin apparaît moins forte que prévu en décembre, s'élevant à 8,6% sur un an, après +10% en novembre et +9% anticipés par les analystes.

(AOF) - Les marchés actions européens ont poursuivi leur mouvement haussier en 2023, clôturant dans le vert pour la deuxième séance consécutive. Le CAC 40 a progressé de 0,44% à 6 623 points tandis que l’Eurostoxx 50 a gagné 0,82% à 3 887 points. Dans le même temps, l'euro perdait plus de 1% contre le dollar. Aux Etats-Unis, le Dow Jones, pour sa première sortie de l’année, a basculé dans le rouge (-0,57%) vers 17h30.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.