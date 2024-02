Des marchés européens rassurés avant l'avalanche de résultats demain

(AOF) - En repli hier, les marchés actions européens ont clôturé en territoire positif ce mercredi. Le CAC 40 a progressé de 0,68% à 7677,35 euros et l'EuroStoxx 50 de 0,43% à 4709,46 points. A l’autre bout de l’Atlantique, Wall Street prolonge ce mouvement haussier avec un Dow Jones en légère croissance de 0,11%, vers 17h45.

Douchés hier par la publication des chiffres de l'inflation américaine, les Bourses européennes sont parvenues à se remettre en ordre de bataille.

Si les prix à la consommation outre-Atlantique sont ressortis supérieurs aux attentes, ceux publiés ce matin au Royaume Uni ont reculé plus que prévu, de 0,6% en janvier. Les économistes anticipaient un repli de 0,3% après une progression de 0,4 % un mois plus tôt.

Après la statistique américaine, Tiffany Wilding, économiste de Pimco considère que la poursuite des progrès en matière de désinflation en 2024 sera probablement plus lente et plus nuancée", retardant du même coup le début des réductions de taux de la Fed.

Pluie de résultats de sociétés du CAC 40 pour la séance de demain

La journée de demain s'annonce intensément riche en matière de résultats d'entreprises. Pas moins de huit membres de CAC 40 seront à surveiller : Airbus, Legrand, Orange, Pernod Ricard, Renault, Safran, Schneider Electric et Stellantis.

Au chapitre des indicateurs macroéconomiques, les investisseurs auront principalement le regard tourné vers les Etats-Unis, avec, entre autres, au programme, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed et de New York, les ventes au détail ou encore les stocks des entreprises.

Côté valeurs, Capgemini a brillé en tête de l'indice phare de la place parisienne après avoir connu une fin d'année 2023 moins mauvaise que prévu et dévoilé des perspectives prudentes en termes de croissance pour 2024.

De son côté, M6 a également animé la cote après ses résultats annuels qui ont été quelque peu éclipsé par l'annonce surprise du départ en avril de son président Nicolas de Tavernost, en poste depuis 37 ans.