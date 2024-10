Des marchés européens proches de l'équilibre, Sanofi et Nexity dans le vert

(AOF) - Les indices européens sont proches de l'équilibre. De nombreux résultats d'entreprises font encore les réagir les investisseurs. Sanofi enregistre une des plus fortes hausses du CAC 40 après la confirmation de ses perspectives de bénéfice 2024. De son côté, Nexity occupe la première place de l’indice SBF 120 à la faveur d’une amélioration de la dynamique commerciale au troisième trimestre. Côté statistiques, en France, la confiance des ménages s'est repliée légèrement en octobre. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,03% à 7500 points. L'Eurostoxx 50 gagne 0,23% à 4946 points.

En Europe, Electrolux (-14,53% à 88,80 couronnes suédoises) occupe la dernière place de l'indice OMX Stockholm 30 ce vendredi. L'action du groupe suédois d'électroménager recule fortement après sa faible performance au troisième trimestre. Sur cette période, il enregistre une perte nette de 235 millions couronnes suédoises, soit une perte par action de 0,87 couronnes suédoises. Il y a un an à la même période, la société avait généré un bénéfice net de 123 millions de couronnes suédoises, soit un bénéfice par action de 0,46 couronne suédoise.

A Paris, Sanofi (+1,67% à 99,23 euros) affiche une des plus fortes hausses du CAC 40 après la confirmation de ses perspectives de bénéfice 2024. Elles avaient été rehaussées lundi lors de l'annonce d'un accord avec le fonds CD&R pour la cession de 50% d'Opella, son activité de santé grand public. Le groupe pharmaceutique s'attend à une croissance du bénéfice par action des activités pour 2024 à taux de change constants au moins dans le bas de la fourchette à un chiffre ("low single digit") soutenue par une forte performance de l'activité. Il était précédemment attendu stable.

Nexity (+11,8% à 14,50 euros) s'est emparé de la première place de l'indice SBF 120 à la faveur d'une amélioration de la dynamique commerciale au troisième trimestre. "La bonne nouvelle de la publication concerne l'activité commerciale avec un rebond assez marqué des réservations aux accédants sur le troisième trimestre (+11% dont +14% sur les primo-accédants)", souligne TP Icap Midcap. Il a été "porté par les effets baisse de taux (-70 points de base depuis le 1er janvier) et les offres commerciales du groupe (notamment le prêt bonifié à 0% en partenariat avec LCL)".

Les chiffres macroéconomiques

En octobre 2024, la confiance des ménages français se replie légèrement pour la première fois depuis avril 2024. À 94, l'indicateur qui la synthétise diminue d'un point et reste au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2023). En octobre 2024, l'opinion des ménages sur leur situation financière passée et future est quasi inchangée par rapport au mois précédent. Le solde d'opinion des ménages relatif à leur situation financière future diminue d'un point et atteint sa moyenne de longue période.

L'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 86,5 en octobre, un niveau supérieur au consensus de 85,6. Il s'était élevé à 85,4 en septembre. La composante situation actuelle est tombée à 85,7 après 84,4 en septembre et contre un consensus de 84,4. Sa composante anticipations des entreprises est supérieure aux attentes : 87,3 contre 86,8 attendu.

Aux Etats-Unis, les données sur les commandes de biens durables en septembre seront publiées à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en octobre sera connu à 16h.

Vers 12h, l'euro perd 0,05% à 1,0823 dollar.