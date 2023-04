Des marchés européens en recul avant une série de résultats d’entreprise

(AOF) - Les marchés européens ont terminé à la baisse. Le CAC 40, en début de matinée, a atteint un nouveau record à 7 552 points battant celui de vendredi avec 7 527,33 points. Après avoir signé une cinquième séance consécutive de hausse vendredi, l'indice phare de la place parisienne a perdu 0,28% à 7 498,18 points. A Wall Street, les indices américains évoluent en ordre dispersé. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,07% tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,03%.

Côté valeurs, le secteur automobile a connu des fortunes diverses. Renault a terminé lanterne rouge du CAC 40 bien que ses ventes en volume ont progressé au premier trimestre. Faurecia (Forvia) a été bien orienté après avoir affiché une croissance organique de ses ventes de 17,6% au premier trimestre.

Capgemini a aussi reculé au CAC 40, pénalisé par la chute de près de 10% du titre Infosys à la Bourse de Bombay.

Cette semaine, les indices européens et américains brilleront ou vacilleront en Bourse en fonction des nombreux résultats d'entreprises. Aux Etats-Unis, sont attendues les publications des comptes de grandes entreprises : les banques Goldman Sachs, Bank of America, et Morgan Stanley, Netflix, Tesla, IBM, Procter & Gamble.

En France, L'Oréal, EssilorLuxottica ou encore FDJ publieront leurs résultats d'activité au titre du premier trimestre.

La semaine sera aussi rythmée par l'annonce de nombreuses statistiques macro-économiques : l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, l'indice du climat des affaires en France ou encore les indices PMI en estimations flash pour avril.

Coté statistiques ce lundi, l'activité manufacturière dans la région de New York a enregistré une hausse plus forte que prévu en avril, selon l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.