Des marchés européens en forme après la BoE, le CAC 40 dépasse les 8000 points

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en hausse grâce aux résultats d'entreprises. La Banque d'Angleterre a en outre réduit son principal taux directeur de 25 points de base à 4,50%. Côté valeurs, Société Générale a fini leader du CAC 40 grâce à ses résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre. Son bénéfice net a doublé sur cette période. Leader du SBF 120, emeis a bondi dans le sillage de résultats 2024 supérieurs aux attentes. Le CAC 40 a gagné 1,47% à 8007,62 points. Il a dépassé de nouveau la barre des 8000 points, abandonnée en juin dernier.

Carlsberg (+8,02% à 792 couronnes danoises) a progressé à la Bourse de Copenhague grâce à sa bonne performance sur l'année 2024. Ses revenus atteignent 75,01 milliards de couronnes danoises contre 73,58 milliards en 2023, soit une hausse de 2,4% en organique. Sur un an, sa marge brute croît de 5,9% organique à 34,38 milliards d'euros. L'Ebitda ressort à 15,78 milliards de couronnes danoises contre 15,17 milliards un an avant, soit une augmentation de 5,4% en organique. Sa marge opérationnelle s'est améliorée de 0,1 point de pourcentage pour s'établir à 15,2%

La fin 2024 s'est révélée favorable pour les banques françaises. Après BNP Paribas et Crédit Agricole, mardi et mercredi, Société Générale a dévoilé ce matin des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre. L'action de la banque de La Défense a pris la tête de l'indice CAC 40, progressant de 13,18% à 34,95 euros. A l'instar de ses concurrentes, Société Générale a bénéficié de la bonne performance de sa banque de financement et d'investissement. La banque de détail en France a également surpris favorablement, de même que la rémunération des actionnaires.

En tête de l'indice SBF 120, emeis a bondi de 20,01% à 8 euros dans le sillage de résultats 2024 supérieurs aux attentes. L'action se dirige vers sa meilleure séance boursière depuis mars 2020. L'ex-Orpea a annoncé avoir dépassé ses propres estimations de résultat d'exploitation annuel : l'Ebitdar a atteint 740 millions d'euros, en croissance de 6% sur un an, alors que l'entreprise prévoyait entre 710 et 730 millions d'euros. L'exploitant de maisons de retraite avait cependant abaissé ses prévisions en juillet, tablant auparavant entre 800 et 835 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, les commandes à l'industrie ont augmenté de 6,9% en décembre alors qu'elles étaient anticipées en hausse de 1,9%. Elles avaient baissé de 5,4% en novembre.

En décembre 2024, le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a diminué de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, par rapport à novembre 2024, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En novembre 2024, le volume des ventes du commerce de détail est resté inchangé dans la zone euro et a augmenté de 0,1% dans l'UE. En décembre 2024, par rapport à décembre 2023, l'indice des ventes de détail, corrigé des effets de calendrier, a augmenté de 1,9% dans la zone euro et de 2,0% dans l'UE.

La Banque d'Angleterre a sans surprise réduit ce jeudi son principal taux directeur de 25 points de base à 4,50%. Le comité de politique monétaire a voté à une majorité de 7 contre 2. 2 membres auraient préféré le réduire de 50 points de base. Il estime que des progrès suffisants ont été accomplis en matière de désinflation des prix et des salaires.

La productivité s'est améliorée de 1,2% au quatrième trimestre aux Etats-Unis contre un consensus de 1,5%. Le coût unitaire du travail a progressé de 3%, à comparer avec un consensus de 3,4%.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 219 000 la semaine dernière, contre 214 000 attendus, après 208 000 la semaine précédente.

Vers 17h40, l'euro perd 0,32% à 1,0372 dollar.