Des marchés européens en baisse en raison des tensions sur les taux

Côté valeurs, Aperam a affiché l'un des plus forts replis du SBF 120 euros après avoir réduit ses prévisions pour le troisième trimestre 2023 vendredi dernier.

La semaine sera marquée par la publication de plusieurs statistiques dont les chiffres des prix à la consommation en septembre en zone euro et l'indice PCE des prix aux Etats-Unis pour août.

Plus tôt dans la journée, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a déclaré que " la BCE a atteint le point où elle doit se garder de relever les taux d'intérêt à un niveau trop élevé et essayer d'éviter un atterrissage brutal de l'économie ".

Il y a 10 jours, le Conseil des gouverneurs annonçait sa détermination à assurer le retour au plus tôt de l'inflation au niveau de son objectif de 2 % à moyen terme. Afin de soutenir les progrès vers son objectif, le Conseil des gouverneurs avait d'augmenter les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE de 25 points de base.

Le rendement du 10 ans américain a encore progressé encore aujourd'hui, s'adjugeant 7 points de base à 4,51%. Il est au plus haut depuis 2007. Son équivalent allemand gagne 5 points de base à 2,79%, son niveau le plus élevé depuis 2011.

Les taux longs continuent de progresser après le message de la Fed de la semaine dernière que les taux d'intérêt resteront élevés pendant plus longtemps.

