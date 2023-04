Des marchés européens dans le rouge après des résultats mitigés

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé à nouveau dans le rouge après la publication de multiples résultats d’entreprises. Le CAC 40 a reculé de 0,86% à 7 466,66 points et l’Eurostoxx s’est replié de 0,76% à 4 344,61 points. A Wall Street, les indices américains évoluent en ordre dispersé. Vers 17h30, le Dow Jones cède 0,10% à 33 496,95 points.

Les résultats des grandes entreprises ont continué de pleuvoir orientant la tendance boursière. Au rayon des résultats du jour, Teleperformance a généré des revenus trimestriels en-deçà des attentes du marché. Le spécialiste des centres d'appels a signé la plus forte baisse du CAC 40 en chutant de plus de 14% suivi de Dassault Systèmes (-6,82% à 34,88 euros).

Les ventes de licences de l'éditeur de logiciels ont baissé de 10% en raison de la faiblesse de la Chine.

A l'inverse, Korian a brillé au SBF 120 à la faveur d'un chiffre d'affaires de 1,21 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2023, en croissance de 11,8 %.

Comme hier, les marchés européens ont évolué encore dans le négatif avant l'annonce des données sur l'inflation et le PIB en Europe et aux Etats-Unis et les réunions de politique monétaire de plusieurs grandes banques centrales la semaine prochaine.

Aux Etats-Unis, les valeurs technologiques brillent à Wall Street. Les investisseurs ont bien accueilli les résultats de Microsoft et d'Alphabet. Les revenus de la multinationale informatique s'élèvent à 52,9 milliards de dollars, en augmentation de 7% au troisième trimestre 2022-23. Quant à la maison mère de Google, elle a réalisé des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre.

Coté statistiques, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A est baisse de 1,3 % en France métropolitaine (-35 600) au premier trimestre 2023 et de 5,8 % sur un an selon Dares.

En outre, la confiance des ménages dans la situation économique s'est amélioré légèrement en avril selon l'Insee.