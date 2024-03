Des marchés européens au beau fixe ; nouveaux records pour le CAC 40 et le DAX

(AOF) - Les marchés européens s'affichent en territoire positif et les principaux indices poursuivent leurs records respectifs. Après avoir signé plus tôt ce matin un nouveau plus haut historique à 8107,41 points, le CAC 40 s'est élevé à 8130,78 points. Idem pour le Dax à la Bourse de Francfort qui a franchi pour la première fois de son histoire le seuil des 18000 points, à 18001,42 points. Au chapitre des valeurs, Vallourec brille après l'annonce de la prise de participation d'ArcelorMittal à son capital. Le CAC 40 avance de 0,53% à 8130,06 points et l'EuroStoxx50 de 0,57% à 5011,43 points.

A la Bourse de Madrid, Inditex , propriétaire de Zara, s'adjuge 4,55% à 42,95 euros. Le géant espagnol du prêt-à-porter a annoncé avoir dégagé le bénéfice le plus élevé de son histoire en 2023, à 5,38 milliards d'euros, en hausse de 30% par rapport aux 4,13 milliards d'euros de 2022, qui constituaient le précédent record. La société, qui s'appuie sur sept marques dont Bershka et Massimo Dutti a dépassé le consensus qui visait 5,36 milliards de profits et a dégagé un chiffre d'affaires annuel record de 35,95 milliards d'euros, en hausse de 10%.

A Paris, Vallourec (+7,01% à 15,88 euros) occupe la tête du SBF 120, suite à l'annonce de la prise de participation d'ArcelorMittal (-0,83% à 24,46 euros) à son capital. Le titre Vallourec est au plus haut depuis juin 2020. Le groupe sidérurgiste a conclu un accord pour acheter la participation de 28,4% des droits de vote et 27,5% du capital détenue par Apollo dans Vallourec, à un prix de 14,64 euros par action, pour un montant total d'achat de 955 millions d'euros. Pour Vallourec, cette étape marque la fin de sa restructuration financière initiée en 2021, lorsque Apollo était devenu l'actionnaire de référence.

BNP Paribas (+3% à 61,50 euros) est propulsé en tête du CAC 40 par le relèvement de son objectif d'économies et la perspective d'un retour aux actionnaires cumulé de 20 milliards sur les 3 prochaines années. La banque française a dévoilé une accélération et un élargissement des mesures d'efficacité opérationnelle d'environ 400 millions d'euros récurrents, portant ainsi l'objectif du plan 2022-2025 à 2,7 milliards d'euros. Elle a par ailleurs confirmé aussi l'objectif d'effet de ciseaux supérieur en moyenne à 2 points pendant la durée de ce plan.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le PIB au Royaume-Uni a progressé de 0,2% à fin janvier en rythme annuel, en ligne avec le consensus. Il a reculé du 0,1% le trimestre précédent.

En janvier, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 3,2% dans la zone euro et de 2,1% dans l'Union européenne, par rapport à décembre 2023, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En décembre 2023, la production industrielle avait augmenté de 1,6% dans la zone euro et dans l'UE. En janvier 2024, par rapport à janvier 2023, la production industrielle a diminué de 6,7% dans la zone euro et de 5,7% dans l'UE.

Aux Etats-Unis, les stocks des produits pétroliers seront connus à 15h30.

A la mi-séance, l'euro est stable à 1,0928 dollar.