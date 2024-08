Des marchés européens au beau fixe après le discours de Powell

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé la semaine comme ils l'avaient démarré : sur une note positive. Le CAC 40 s'est adjugé 0,70% à 7577 points, progressant de 1,63% en rythme hebdomadaire. L'Eurostoxx 500 a pour sa part gagné 0,47%, à 4907 points. De l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains évoluent en territoire positif après les propos rassurants de Jerome Powell en matière de politique monétaire. Le Dow Jones progressait de 0,90% vers 17h40.

Le début de la semaine a été relativement calme avant la publication des PMI jeudi et du coup d'envoi de Jackson Hole le même jour.

Les investisseurs ont été rassurés par de bons chiffres sur l'activité du secteur privé dans la zone euro.

Ce vendredi, alors que les ventes de logements neufs aux Etats-Unis sont ressorties meilleures qu'annoncé en juillet, tous les braqueurs étaient tournés vers Jackson Hole, symposium lors duquel s'est exprimé Jerome Powell.

Le président de la Fed a souligné que "le moment est venu d'ajuster la politique monétaire " et que "le ralentissement et le rythme des baisses des taux dépendront de l'évolution des statistiques". L'inflation a diminué de manière significative. Le marché du travail n'est plus en surchauffe et les conditions sont désormais moins tendues que celles qui prévalaient avant la pandémie", précise t-il.

Côté valeurs, Sodexo a fini dans le vert après avoir annoncé la vente de sa holding Sofinsod pour 918 millions d'euros.

A Zurich, Nestlé a décroché suite à la démission de son PDG Mark Schneider. Il sera remplacé par le Français Laurent Freixe.