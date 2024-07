Des marchés européens attendus en déclin après la tentative d'assassinat de Donald Trump

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note négative à l'ouverture de cette première séance de la semaine. La tentative d'assassinat de Donald Trump, blessé à l’oreille, samedi, par un tir de fusil automatique lors d’un meeting en Pennsylvanie, est de nature à aggraver l'incertitude des investisseurs, déjà focalisés sur les résultats d'entreprises. 43 sociétés du S&P 500 vont publier au cours de cette semaine. Wall Street a fini en hausse vendredi malgré les résultats mitigés des grandes banques américaines. La BCE livrera jeudi sa décision de politique monétaire.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Atos

Laurent-Perrier

L’assemblée générale de Laurent-Perrier du 11 juillet 2024 a entériné l’évolution de son conseil avec la nomination de Jean-Marie Barillère en qualité de membre du conseil de surveillance. " Jean-Louis Pereyre, dont le mandat est arrivé à échéance, a souhaité ne pas être renouvelé, pour laisser la place à de nouveaux talents ", explique la maison de Champagne.

Metabolic Explorer

Metabolic Explorer annonce que le Tribunal de commerce de Paris a désigné Avril en qualité de repreneur des activités de sa filiale en redressement judiciaire Metex Noovistago et d'une partie des activités commerciales et R&D de Metex. Cette société actuellement en procédure de redressement judiciaire est spécialiste de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères.

We.Connect

We.Connect a annoncé la réalisation d’une augmentation de capital d’un montant de 3 millions d’euros souscrite par les sociétés DS5 Holding et AMG suite à l’acquisition de MCA Technology finalisée le 28 juin 2024. Le spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles et le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques précise que 150890 actions ordinaires nouvelles ont été émises au prix de 19,24 euros. La période de souscription a débuté le 28 juin 2024 et a été close avant le terme de la période de souscription prévu le 12 juillet 2024.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle en mai en zone euro sera publiée à 11h00.

Vers 8h30, l'euro perd 0,16% à 1,0890 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont fini la semaine sur une note positive. L'inflation en France a légèrement ralenti en juin, mais un peu moins qu'initialement estimé, à 2,2% sur un an contre 2,1%. Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs est ressortie sous les attentes et la saison des résultats rentre dans le dur : les banques ont livré leur verdict. Au chapitre des valeurs, Kaufman & Broad a terminé en hausse, faisant mieux que résister à un marché immobilier difficile. Le CAC 40 a progressé de 1,27% à 7724 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 1,49% à 5050 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la semaine sur une note positive. Cette séance de vendredi a été rythmée par la publication des résultats des banques américaines. JPMorgan, Citi et Wells Fargo ont fini en recul après des performances mitigées. Au chapitre économique, les prix à la production ont dépassé les attentes alors que l’inflation avait rassuré la veille. La confiance des consommateurs est pour sa part ressortie inférieure aux prévisions. Le Dow Jones s'est adjugé 0,62% à 40000,90 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,63% à 18398,45 points.