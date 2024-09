Des marchés européens attendus dans le vert ; coup de frein pour Forvia

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note haussière à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Hier, les Bourses européennes et américaines ont fini dans le vert portés par le soutien de la Chine. Ce qui a de facto galvanisé le secteur du luxe. L'agenda macroéconomique de ce vendredi s'annonce chargé entre l'inflation PCE aux Etats-Unis, l'indice de confiance de l'université du Michigan, l'inflation en France ou encore le climat des affaires en zone euro. Côté valeurs, Forvia a réduit ses objectifs 2024. sur le plan de ses ventes et de sa marge opérationnelle.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bogart

Au premier semestre 2024, Bogart publie un chiffre d'affaires de 134 millions d'euros, en repli de 2,6% par rapport à la même période l'an dernier, dans un environnement économique global moins porteur. II tient compte de la baisse mécanique de chiffre d'affaires de l'Espagne à la suite du changement de modèle de la filiale et de certains effets périmètres (intégration de nouveaux magasins en Allemagne et optimisation sur 3 magasins à Dubaï). A périmètre et changes constants, il ressort quasi-stable (-0,3%).

OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics annonce pour le premier semestre un résultat opérationnel de 63,32 millions d’euros contre une perte de 13,50 millions en 2023. Le chiffre d’affaires semestriel atteint 82,5 millions d’euros (contre 1,35 million en 2023) grâce aux nouveaux accords de partenariat conclus par la société. Au 30 juin 2024, la trésorerie disponible et les actifs financiers s’élevaient à 80,7 millions d’euros, assurant une visibilité financière jusqu’en 2027, et lui permettant de financer "ses coûts de développement clinique et les travaux de recherche sur les produits les plus précoces".

Renault

Après avoir réalisé deux cessions d'actions Nissan le 13 décembre 2023 et le 28 mars 2024, Renault Group a réalisé une troisième opération le 27 septembre 2024 et a vendu à Nissan 195 473 600 actions Nissan, représentant environ 5 % du capital de Nissan. Cette vente entraîne un flux de trésorerie positif de 494 millions d'euros, ce qui renforce encore la position nette financière positive de l'Automobile et permet d'accélérer le désendettement du Groupe. Cette transaction soutient également l'objectif du groupe de retrouver une notation financière " Investment grade ".

Trigano

Trigano annonce un chiffre d’affaires « record » de 3,9 milliards d’euros sur l’exercice 2023/24, en hausse de 12,8 %. Cette croissance est portée par son activité camping-cars (+21,7%) qui bénéficie d’un marché toujours bien orienté. Le spécialiste du véhicule de loisirs déclare que dans un contexte démographique et de style de vie porteur pour le secteur, le marché européen du camping-car affiche une progression des immatriculations supérieure à 10% sur douze mois à fin août 2024, une tendance "particulièrement favorable aux camping-cars traditionnels".

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'inflation en septembre, la consommation des ménages en biens et l'indice de prix de production en septembre seront publiés à 8h45 en France.

En zone euro, le climat des affaires et sentiment économique en septembre sera connu à 11h00.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix PCE en août dévoilé à 14h30 tout comme le revenu et la consommation des ménages en août.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en septembre sera publié à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,10% à 1,1165 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont bénéficié de la volonté affichée par la Chine de soutenir sa croissance et de la chute des cours du pétrole. Après l'annonce mardi de mesures de politique monétaire, Pékin a dévoilé ce matin un volet fiscal. Selon Reuters, la Chine prévoit d'émettre des obligations souveraines spéciales d'une valeur d'environ 284 milliards de dollars pour financer ce plan de relance. Cette perspective a dopé le secteur du luxe, particulièrement bien représenté au sein du CAC40. Ce dernier a gagné 2,33% à 7742,09 points, soit un plus haut en clôture depuis mi-juin.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en territoire positif à la faveur du soutien de la Chine et du secteur technologique. Micron s'est illustré après avoir dévoilé des perspectives meilleures qu'attendu pour le premier trimestre. Avant les données sur l'inflation ce vendredi, les investisseurs ont eu droit à quelques statistiques. Si les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties inférieures aux attentes, les commandes de biens durables ont surpris favorablement. Le Dow Jones a progressé de 0,62% à 42175 points tandis que le Nasdaq s'est adjugé 0,60% à 18190 points.