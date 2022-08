Des marchés encore convalescents après Jackson Hole

A la Bourse de Paris, les investisseurs ont favorisé des valeurs cycliques comme Alstom (+ 2,18 % à 42,28 euros) et Saint-Gobain (+1,91% à 41,34 euros).

Par ailleurs, les prix de métaux clés pour plusieurs industries, tels que l'acier, le cuivre ou l'aluminium, s'inscrivent actuellement à la baisse, atteignant leur plus bas niveau depuis février 2021 – avec par exemple une baisse de 20 % des prix du cuivre entre le premier et le deuxième trimestre 2022.

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs s'est nettement redressée en août, ceux-ci prévoyant de plus dépenser dans les mois à venir. L'indice s'est établi à 103,2 points contre 95,3 points (révisés de 95,7) en juillet, selon l'indice du Conference Board publié ce mardi 30 août. C'est bien mieux qu'attendu par un consensus d'analystes qui voyaient certes l'indice en hausse mais à 97,9 points seulement.

En Allemagne, l'inflation est repartie à la hausse en août, à 7,9 % sur un an, après deux moins de ralentissement. Cette hausse s'explique par la flambée des prix de l'énergie dans le sillage de la guerre en Ukraine. L'indice des prix a gagné 0,4 point en glissement annuel par rapport à juillet, et revient à son niveau de mai, selon l'institut de statistiques Destatis. L'indice des prix harmonisé, qui sert de référence à la Banque centrale européenne, progresse quant à lui de 8,8 %.

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en repli après avoir été dans le vert à mi-séance. Vers 17h30, le CAC 40 cède 0,19% à 6 210,22 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 abandonne 0,30% à 3 559,86 points. A Wall Street, le Dow Jones baisse de 0,77% % et le Nasdaq, de 1,04% %. Les investisseurs sont encore groggy par le discours très ferme du président de la Fed vendredi dernier à Jackson Hole. Une troisième hausse des taux de 75 points de base aux Etats-Unis en septembre est plus que probable aux yeux des analystes de marché.

