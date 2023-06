Des marchés en repli sous le signe de l'attentisme

La Banque du Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle augmente le " taux cible du financement à un jour ", son taux directeur pour le faire passer à 4,75 %, son niveau le plus élevé en 22 ans. Les économistes anticipaient un statu quo. Hier, la Banque centrale australienne avait aussi surpris en resserrant sa politique monétaire.

Alors que l'agenda économique est peu garni cette semaine, tous les projecteurs sont déjà tournés vers la semaine suivante avec, entre autres, au menu, les chiffres de l'inflation américaine et les décisions monétaires de la Fed et de la BCE.

La prudence des investisseurs a aiguillé cette séance de mercredi. Les nouvelles provenant de Chine tombées tôt dans la journée ont montré une forte contraction des exportations en mai tandis que les importations ont baissé plus lentement que prévu. D'après Reuters, l'Empire du Milieu a demandé aux très grandes banques du pays de réduire leurs taux de dépôt afin de stimuler l'économie.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.