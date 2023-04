Des marchés en repli ; le secteur automobile sous pression

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en baisse dans le sillage des Bourses américaines à mi-séance. Le CAC 40 a fléchi de 0,14% à 7 538,71 points tandis que l’Eurostoxx50 a cédé 0,23% à 4 383,32 points. Outre-Atlantique, dans une période où les résultats battent leur plein, le Dow Jones recule de 0,24%.

Secoué par un secteur de l'automobile en régression (Renault, Stellantis, Michelin...) après les résultats trimestriels décevants de Tesla, les marchés ont évolué dans le rouge tout au long de la séance.

Au chapitre macro-économique, le climat des affaires en France s'est détérioré tandis que la perspective de la poursuite des resserrements monétaires aux Etats-Unis et en Europe semble se concrétiser davantage.

A ce sujet, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a estimé ce jeudi, lors d'un discours à l'Ecole polytechnique à Paris, qu'il restait "encore un peu de chemin à faire" sur le resserrement de la politique monétaire face à l'inflation "trop forte par rapport à la cible".

Lors des " minutes " de la BCE qui ont été publiées à la mi-journée, des membres du conseil ont mis en avant le fait qu'il n'y avait qu'une faible probabilité que l'inflation retombe à des niveaux bas aussi rapidement que le suggéraient les prévisions de mars des services de la BCE.

Aux Etats-Unis, les statistiques du jour n'incitent guère à l'optimisme. L'indice des indicateurs avancé du Conference Board a enregistré un recul plus prononcé que prévu tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage sont apparues plus élevées qu'anticipé.

" Le Conference Board prévoit que la faiblesse économique s'intensifiera et s'étendra plus largement à l'ensemble de l'économie américaine au cours des prochains mois, conduisant à une récession à partir de la mi-2023 ", a prévenu le think tank.

Dans le sillage de ces statistiques, les longs ont reculé, donnant un peu d'air aux valeurs technologiques.

Sur le plan des valeurs, Hermès, LVMH et L'Oréal ont résisté à la tendance baissière grâce à la solide performance trimestrielles du géant des cosmétiques. Elles se sont offertes les trois premières places du podium du CAC 40.