Des marchés en repli avant la séquence des banques centrales

Pour François Rimeu, stratégiste senior chez La Française AM, le Conseil des gouverneurs de la BCE devrait maintenir ses taux d'intérêt. Mais, précise-t-il, "la mise à jour des perspectives macroéconomiques sera au centre de l'attention après la parution des derniers chiffres d'inflation inférieure aux prévisions de la Banque centrale".

Demain, ce sera au tour de quatre banques centrales dont la BCE et la BoE d'être sous les feux des projecteurs.

Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac s'attend à ce que "la Fed repousse les attentes du marché qui s'attend à voir plusieurs baisses de taux en 2024". Il estime que, concernant les projections économiques, les données publiées devraient soutenir le chemin souhaité par Jerome Powell et le narratif du marché d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine.

(AOF) - Proches de l'équilibre hier, les marchés actions européens ont trébuché en fin de séance à quelques heures du verdict de la Fed et à la veille des décisions de plusieurs banques centrales, dont celles de la BCE et de la BoE. Le CAC 40, au lendemain de son record en séance (7582,47 points), a cédé 0,16% à 7531,22 points tandis que l'EuroStoxx 50 s'est replié de 0,15% à 4529,98 points. Aux Etats-Unis, la hausse est au rendez-vous avec un Dow Jones en amélioration de 0,06% vers 17h30.

