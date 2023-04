Des marchés en petite forme ; les résultats d'entreprises continuent de pleuvoir

Parmi les statistiques importantes de la semaine figurent également l'estimation du PIB américain au premier trimestre, les chiffres des revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis pour le mois de mars, ainsi que l'indice des prix PCE, très suivi par la Réserve fédérale américaine (Fed) qui doit se réunir les 2 et 3 mai.

Au chapitre des indicateurs, le PIB de la zone euro au premier trimestre et les chiffres de l'inflation d'avril en France et en Allemagne seront dévoilés lors de la journée de vendredi.

A l'autre bout de l'Atlantique, les résultats des Gafam (Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta Platforms) seront également scrutés de près par les investisseurs.

Cette première séance de la semaine abrite une nouvelle salve de résultats d'entreprises. Sont attendus ces prochains jours les comptes d'une kyrielle de pensionnaires du CAC 40, dont TotalEnergies, Sanofi et Kering.

