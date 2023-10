Des marchés en petite forme avec l'emploi américain

Les données de l'enquête ADP avaient tempéré les inquiétudes des investisseurs concernant un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Fed et la statistique majeure de la journée de demain - le rapport officiel sur l'emploi pour le mois de septembre - sera particulièrement scrutée.

Après le rapport ADP sur l'emploi privé américain publié hier, qui est ressorti inférieur aux attentes pour s'afficher comme le plus faible depuis deux ans et demi, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage outre-Atlantique. Le nombre d'inscriptions s'élevait à 207 000 la semaine dernière contre un consensus de 210 000, après 205 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 204 000.

(AOF) - En ordre dispersé à la mi-séance, les marchés actions européens ont bouclé la séance sur une hausse symbolique, à l'exception notable du Dax allemand, en repli de 0,19%. Le CAC 40 a grappillé 0,02% à 6 989,25 points et l’EuroStoxx 50 a pris 0,03%, à 4 101,05 points. A Wall Street, les indices sont plongés dans le rouge avec un Dow Jones en recul de 0,45%, vers 17h30.

