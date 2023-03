Des marchés en légère hausse avant la Fed : nouveau plus haut historique pour le CAC 40

De son côté, Atos a clôturé en tête du SBF 120 à la faveur du relèvement de recommandation de Bank of America de Neutre à Achat.

Au chapitre des valeurs, LVMH a enregistré l'une des plus fortes hausses de l'indice phare de la place parisienne, Le géant du luxe a atteint un nouveau pic historique à 830,70 euros, portant sa capitalisation boursière à 414,9 milliards d'euros.

Côté indicateurs du jour, l'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro, est ressorti à -11,1 en mars , contre un consensus de -6,3 et après -8 le mois précédent.

Deux rendez-vous d'importance vont guider cette nouvelle semaine. Le premier, demain et mercredi, porte sur les auditions devant les deux chambres du Congrès de Jerome Powel, président de la Fed . Le second concerne le rapport sur le marché du travail américain programmé vendredi.

(AOF) - Les marchés actions européens, à l’exception du Footsie, ont clôturé dans le vert, à l’orée d’une semaine qui sera rythmée par la Fed et le rapport sur l’emploi américain. Le CAC 40 a gagné 0,34% à 7 373,21 points tandis que l’Eurostoxx 50 a progressé de 0,40% à 4 312,03 points. Même tendance à Wall Street avec un Dow Jones qui s’adjuge 0,23%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.