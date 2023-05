Des marchés en berne ; la Chine inquiète

JCDecaux s'est également illustré après l'annonce du rachat des activités de son concurrent américain Clear Channel en Italie et en Espagne.

Au chapitre des valeurs, Capgemini a terminé leader du CAC 40 près avoir annoncé hier que son partenariat avec Google Cloud avait été étendu de façon " majeure ", dans les domaines de l'analyse de données et de l'intelligence artificielle.

Par ailleurs, la Fed publiera dans la soirée son Livre beige, qui servira de base de travail à la réunion du comité de politique monétaire des 13 et 14 juin.

Aux Etats-Unis, le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 10,103 millions d'ouvertures de postes en mars, le consensus étant de 9,775 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 9,745 millions.

En revanche, les dépenses de consommation des ménages en biens ont diminué de 1% en avril sur un mois en volume en France, soit une baisse de 4,3% sur un an, après une baisse de 0,8 % en mars, a indiqué l'Insee.

L'inflation en France a augmenté de 5,1% sur un an après 5,9% en avril. Le consensus était de 5,7%. En Allemagne, le taux d'inflation annuel est ressorti à 6,3 % en mai contre un consensus de 7,8% après 7,6% le mois précédent.

Les deux économies phares de la zone euro ont enregistré un ralentissement plus fort qu'anticipé de la hausse des prix.

Toujours au chapitre macro-économique, cette séance de mercredi a été rythmée par la publication des chiffres de l'inflation en France et en Allemagne pour le mois de mai.

La Chine a donné la tonalité générale de la journée avant même l'ouverture des marchés européens ce matin. En dépit de la levée des restrictions sanitaires, les chiffres de l'activité dans l'Empire du Milieu sont ressortis décevants en mai avec un indice PMI manufacturier à 48,8 contre 49,2 le mois précédent. Les valeurs cycliques et celles du luxe, Kering en tête, ont pâti de cette statistique défavorable.

