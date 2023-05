Des marchés en berne avant les décisions des Banques centrales

Au chapitre des valeurs, Sanofi a affiché la deuxième plus forte baisse du CAC 40 après que Deutsche Bank soit passé de " Conserver " à " Vendre " sur la valeur.

Les responsables de la Réserve fédérale n'ont pas caché ces dernières semaines la nécessité de poursuivre la hausse des taux, qui sont actuellement compris entre 4,75% et 5%, afin de continuer à faire pression sur les prix et ramener l'inflation vers sa cible de 2%.

Le risque de contagion de la crise bancaire a été temporairement écarté par la reprise de la plupart des actifs et de la totalité des dépôts de First Republic Bank par JPMorgan.

Toujours outre-Atlantique, le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 9,590 millions d'ouvertures de postes en mars, le consensus étant de 9,775 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 9,974 millions.

Cette séance de mardi a été ponctuée par une série de statistiques. L'heure est à la prudence et à l'aversion au risque alors que la Fed et la BCE doivent livrer des annonces cette semaine en matière de politique monétaire.

