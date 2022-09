Des marchés dans le vert mais sur la défensive

Ce nouveau resserrement de politique monétaire, qui laisse craindre un risque de récession, intervient dans un contexte géopolitique des plus tendus après les propos belliqueux de Vladimir Poutine. Un risque d'escalade du conflit en Ukraine est à prendre au sérieux, le président russe ayant annoncé la mobilisation partielle des réservistes et menacé d'utiliser l'arme nucléaire.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé la séance en hausse, à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Fed. Pour la troisième fois consécutive, les responsables de la banque centrale devraient décider de relever les taux de 75 points de base. En attendant, et sur fond de tensions géopolitiques réactivées suite aux propos belliqueux de Vladimir Poutine, l'indice CAC 40 a progressé de 0,87% à 6031,33 points et l'EuroStoxx50 a crû de 0,77% à 3 493,66 points. Outre-Atlantique,on observe une même tendance haussière avec le Dow Jones qui progressait de 0,45% vers 17h30.

