Des marchés dans l'expectative de la crise gazière et des annonces de la Fed

Sur la place parisienne, plusieurs valeurs du CAC 40 sont sorties du lot comme celles liées au secteur de l'automobile. Ainsi, le titre Renault, dans le sillage des performances financières enregistrées par de Faurecia et de Plastic Omnium, a affiché la plus forte progression.

Le comité monétaire de la Fed procédera à une nouvelle hausse – les marchés anticipent 75 points de base - de ses taux, lesquels se trouvent actuellement dans une fourchette de 1,50 à 1,75%. " Nous n'attendons pas de détail sur l'ampleur de la hausse de taux en septembre, la banque centrale voulant garder toutes les options ouvertes sur l'évolution des taux directeurs ", explique La française AM.

(AOF) - Les indices européens ont clôturé de façon contrastée sur fond de menace de récession économique. Le marché s’est affaiblie au moment de l’annonce par le groupe russe d’une nouvelle coupe drastique des livraisons de gaz à l’Europe. Le CAC 40 n’a gagné que 0,33 % à 6237,55 points et l’Euro Stoxx 50 a concédé 0,03% à 3595,48 points. Le Dax allemand a pour sa part reculé de 0,50 % à 13 189,52 points. A New- York, le Dow Jones gagne 0,22 %.

