Des marchés dans l'attente des annonces de la Fed mais animés par la saison des résultats

(AOF) - Les indices européens ont clôturé en léger repli, affaiblis par le profit warning du géant de la distribution américaine, Walmart. Le CAC 40 a cédé 0,42% à 6 211,45 points et l'Euro Stoxx 50 a concédé 0,79% à 3 575,82 points. La baisse dominait également aux Etats-Unis où le Dow Jones baisse de 0,63% à 31 788,42 points vers 17h50.

Si dans un peu plus de 24 heures, tous les yeux seront tournés vers la Fed, qui devrait relever ses taux d'intérêt, les résultats des sociétés ont animé les marchés aujourd'hui.

Aux Etats-Unis, Walmart, la chaîne de supermarchés américaine, a publié un avertissement sur le trimestre et l'exercice en cours. Cette annonce a fait baisser le cours des valeurs emblématiques du secteur outre-Atlantique (Amazon, Nike, Best Buy, Target, etc.) mais aussi dans l'Hexagone.

Autre mauvaise pour ce secteur, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est tombé à 95,7 en juillet après 98,4 en juin. Le marché anticipait 97.

Le titre de Carrefour a baissé de 0,68% et celui de Casino s'affichait comme l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 (- 5,35%).

Par ailleurs, les tensions sur les ressources énergétiques mobilisent toujours les pays de l'Union européenne qui sont néanmoins parvenus à un accord pour réduire leur consommation de gaz de 15% cet hiver. Cet accord intervient après la nouvelle réduction des livraisons de gaz vers le Vieux Continent via Nord Stream 1.

A Paris, la saison des publications de résultats bat son plat et va s'accélérer encore cette semaine. Aujourd'hui, les résultats d'Edenred (+3,58%) et de Dassault Systèmes (+0,83%) ont été particulièrement bien accueillis par les marchés.

En revanche, le rapprochement avec OneWeb a provoqué une nouvelle chute d'Eutelsat (- 18,20%) et la croissance interne trimestrielle de Soitec (-8,15%) a déçu.