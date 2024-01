Des marchés attendus en ordre dispersé avant l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note hésitante pour la dernière séance de la semaine et au lendemain de la décision de la BCE qui a laissé inchangés ses taux. Cette journée de vendredi sera notamment marquée par la publication de l'inflation PCE aux Etats-Unis, mesure particulièrement surveillée par la Fed qui se réunira le 31 janvier pour sa première réunion de politique monétaire de l'année. Hier, Wall Street a clôturé en territoire positif malgré la chute de Tesla. Le PIB américain au quatrième trimestre publié jeudi s'est affiché meilleur qu'attendu.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

GL events

GL events a publié un chiffre d'affaires 2023 en croissance de 9% à 1,427 milliard d'euros. Le groupe intégré des métiers de l'événement a surfé sur la réussite de grands événement sportifs comme la Ryder Cup, la Coupe du Monde de Rugby et les Jeux Panaméricains. GL events a officiellement soumis le 3 janvier dernier son projet pour l'attribution de la nouvelle concession du Stade de France. Le groupe confirme ses objectifs pour l'année 2023 d'amélioration du taux de marge du groupe par rapport à l'exercice 2022.

JCDecaux

JCDecaux a fait état d'un chiffre d'affaires ajusté de 1,13 milliard d'euros, en croissance de 9,4% en données publiées et de 10,3% sur une base organique, sur la période d'octobre à décembre. Le spécialiste de l'affichage extérieur avait indiqué s'attendre à une croissance organique d'environ 6% au quatrième trimestre. Sur l'ensemble de l'année écoulée, le chiffre d'affaires est ressorti à 3,57 milliards d'euros, contre 3,32 milliards en 2022 et un consensus de 3,52 milliards d'euros.

LDLC

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023-2024 de LDLC s’établit à 164,4 millions d'euros, en repli de 3,7% par rapport à l'année dernière à la même période. Après un retour à la croissance au premier semestre, l’activité BtoC du spécialiste de la high-tech a été pénalisée par une période de Noël moins porteuse qu’attendu, réalisant un chiffre d’affaires trimestriel de 114,3 millions d'euros en recul de 2,4%. Par ailleurs, les activités BtoB enregistrent un chiffre d’affaires de 46,8 millions d'euros, en baisse de 6,5%.

LVMH

LVMH a signé une nouvelle année record en 2023 dans un environnement pourtant perturbé. Sur cette période, son résultat opérationnel courant s'établit à 22,8 milliards d'euros, en hausse de 8%. La marge opérationnelle courante est stable par rapport à 2022. Le résultat net part du groupe s'élève pour sa part à 15,2 milliards d'euros, en hausse de 8%. Ses ventes s'élèvent à 86,2 milliards d'euros, en croissance organique de 13% par rapport à 2022 (79,1 milliards d'euros). Au quatrième trimestre, la croissance organique des ventes est de 10%.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le moral des ménages en janvier et les créations d'entreprises seront annoncés à 8h45.

La masse monétaire M3 en décembre en zone euro sera connue à 10h00.

Aux Etats-Unis, les revenus et consommation des ménages en décembre ainsi que l'indice des prix PCE en décembre seront publiés à 14h30 avant les promesses de ventes de logements à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,28% à 1,0817 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé en légère hausse alors que la BCE reste prudente sur le calendrier du premier assouplissement de sa politique monétaire. Aux Etats-Unis, la croissance au quatrième trimestre a nettement dépassé les attentes. A Paris, STMicroelectronics a été sanctionné pour ses perspectives décevantes tandis que Publicis a continué d'impressionner par la vigueur de sa croissance interne. L'indice CAC 40 a grappillé 0,11% à 7464,20 points tandis que l'EuroStoxx50 a gagné 0,41% à 4582,79 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé dans le vert. Le PIB du quatrième trimestre est ressorti plus élevé qu'attendu, atteignant 3,3% en rythme annuel, bien plus que les 2% anticipés. L'inflation PCE, mesure surveillée par la Fed, est attendue ce vendredi. Côté valeurs, Tesla a chuté à son plus bas niveau depuis mai 2023, après la publication de résultats plus dégradés qu'anticipé au quatrième trimestre. LeS&P 500 a atteint son cinquième record de clôture consécutif. Le Dow Jones a progressé de 0,64% à 38049 points tandis que le Nasdaq a avancé de 0,18% à 15510 points.