Des marchés américains en nette baisse, le secteur bancaire dans le rouge

Wells Fargo a dévoilé des profits en repli au premier trimestre en raison du recul des revenus d'intérêts. Sur cette période, le bénéfice net est ressorti à 4,62 milliards de dollars, soit 1,20 dollar par action, à comparer avec 4,99 milliards de dollars, ou 1,23 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à 1,26 dollar par titre. Les revenus ont augmenté de 0,65% à 20,863 milliards de dollars. Les revenus d'intérêts ont reculé de 8% à 12,23 milliards de dollars .

BlackRock a présenté des profits plus élevés que prévu au premier trimestre. Le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net bondir de 36% à 1,573 milliard de dollars, soit 10,48 dollars par action. Il est ressorti à 9,81 dollars corrigé des éléments exceptionnels, dépassant le consensus s'élevant à 9,32 dollars. Dans le même temps, son chiffre d'affaires a progressé de 11% à 4,73 milliards de dollars.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 77,9 en avril contre un consensus de 79 et 79,4 en mars.

La saison des résultats débutent sur une note défavorable pour le secteur bancaire américain. Plus fort repli du Dow Jones, JPMorgan a perdu 6,47% à 182,79 dollars, sanctionné en raison de revenus d’intérêts décevants. De son côté, Citigroup a perdu 1,70% à 59,68 dollars après avoir dévoilé des profits en forte baisse en raison des coûts de restructuration. Wells Fargo (-0,39% à 56,47 dollars) s'en sort un peu mieux en Bourse même si ses résultats trimestriels ont reculé dans le sillage de ses revenus d’intérêts.

