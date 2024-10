Des marchés américains dans le vert après le discours de Jerome Powell

(AOF) - Les indices américains ont clôturé la dernière séance boursière de septembre dans le positif après le discours de Jerome Powell. Devant la "National Association for Business Economics" à Nashville, le patron de la Fed a déclaré que "le marché américain de l'emploi demeure solide et il n'a pas besoin de ralentir davantage mais la Fed n'est pas pressée de baisser ses taux". Les investisseurs prendront connaissance ce vendredi du rapport sur l'emploi américain pour le mois de septembre. Le Dow Jones a gagné 0,04% à 42230 points et le Nasdaq a avancé de 0,38% à 18189 points.

EchoStar a plongé de 11,48% à 24,82 dollars. Le groupe américain de télécommunication DirecTV a conclu un accord en vue d'acquérir son activité de distribution de vidéo Dish DBS qui comprend Dish TV et Sling TV. Selon les modalités de l'accord, DirecTV déboursera un montant nominal de 1 dollar et reprendra la dette de Dish DBS. Celle-ci atteint environ 9,5 milliards de dollars. Cette opération met un terme à des décennies de pourparlers pour créer l'un des plus grands distributeurs de télévision payante du pays, avec un total de 20 millions d'abonnés.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 46,6 en septembre contre 46,1 attendu. Il s'élevait à 46,1 en août.

Les valeurs à suivre

Apple

Apple n'est plus en pourparlers pour participer à un tour de financement d'OpenAI qui pourrait représenter jusqu'à 6,5 milliards de dollars d'argent frais, révèle le Wall Street Journal. Deux autres géants de la technologie, Microsoft et Nvidia, sont également en discussions pour participer à ce tour de table. Microsoft devrait investir environ 1 milliard de dollars, en plus des 13 milliards de dollars qu'il a déjà investis dans le créateur de ChatGPT, selon des sources proches du dossier.

AT&T

AT&T, l'opérateur télécoms américain, a annoncé a cession programmée de sa participation de 70% au capital de l'opérateur de TV-satellite DirecTV à la firme de private equity TPG, pour un montant de 7,6 milliards de dollars. AT&T avait acquis DirecTV en 2015 puis signé une joint venture avec TPG en 2021.

GE Healthcare

GE HealthCare a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé l'approbation de l'injection Flyrcade (flurpiridaz F 18), son agent d'imagerie de perfusion myocardique par tomographie par émission de positons pour la détection de la maladie coronarienne (MC). Indiqué pour les patients atteints ou suspectés de MC, Flyrcado offre une efficacité diagnostique supérieure à celle de la tomographie par émission monophotonique (SPECT) MPI, la procédure prédominante utilisée en cardiologie nucléaire aujourd'hui.

GE Vernova

GE Vernova Inc a signé un accord avec Aula Energy et CS Energy pour fournir 38 turbines de 6 MW pour leur parc éolien de Boulder Creek dans le Queensland, en Australie. Le parc éolien devrait fournir de l'électricité à l'équivalent de 85 000 foyers australiens, et réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 379 000 tonnes de CO2 équivalent chaque année, ce qui équivaut à retirer plus de 130 000 voitures à essence de la circulation.

Secteur automobile

Ford et General Motors sont attendus en baisse de plus de 3% et 4% respectivement en pré-marché à Wall Street après l'avertissement sur résultats publié par Stellantis, maison mère de Chrysler, acteur important du secteur au Etats-Unis. Tesla est pour sa part attendu en recul de 0,75%. " La détérioration du contexte automobile mondial est marquée par une prévision de marché 2024 en baisse par rapport au début de l'année, alors même que la concurrence s'est intensifiée en raison de l'augmentation de l'offre et d'une concurrence chinoise accrue ", a notamment expliqué Stellantis.