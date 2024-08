Des marchés américains au vert après les données sur les prix à la production

(AOF) - Les indices américains évoluent en hausse après la publication des prix à la production pour le mois de juillet. Ils sont ressortis inférieurs aux attentes en rythme annuel. En outre, les investisseurs prendront connaissance demain des données sur l'inflation américaine. Cet indicateur clé déterminera la trajectoire de la politique monétaire de la Fed qui se réunira en septembre. Côté valeurs, Home Depot est en légère hausse alors que le groupe a révisé à la baisse ses objectifs annuels. Vers 17h20, le Dow Jones gagne 0,44% à 39529 points et le Nasdaq progresse de 1,62% à 17052 points.

Si Home Depot (+0,26% à 346,88 dollars) progresse légèrement à la bourse new-yorkaise, le détaillant d'articles de bricolage a revu à la baisse ses objectifs annuels après la publication de ses résultats trimestriels. La firme américaine a annoncé prévoir une baisse de son bénéfice annuel et une baisse plus importante qu'initialement prévu de son chiffre d'affaires sur l'année 2024. Le groupe s'attend désormais à ce que les ventes dans les magasins comparables diminuent de 3 à 4% en 2024, contre une guidance antérieure de -1%.

Les chiffres macroéconomiques

Les prix à la production ont progressé de 2,2% en juillet en rythme annuel aux Etats-Unis alors qu'ils étaient attendus en hausse de 2,3%. Ils étaient en hausse de 2,6% en juin. Hors alimentation et énergie, ils ont augmenté de 2,4% en juillet en rythme annuel, à comparer avec un consensus de 2,7% et 3% en juin.

Les valeurs à suivre

Accenture

À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse 2024, Accenture et Génération Unlimited (GenU) de l'Unicef ont annoncé un partenariat mondial de quatre ans, s'appuyant sur le succès de la première phase du partenariat, lancée en 2021. Cette nouvelle phase poursuivra le soutien d'Accenture à GenU, une plateforme mondiale de partenariat public-privé-jeunesse, connectant les jeunes à des opportunités d'emploi, d'entrepreneuriat et d'impact social.

Ford

Le constructeur automobile Ford s'associe avec l'électricien texan TXU Energy pour proposer une offre de recharge de véhicules électrique à domicile aux clients particuliers ayant des SUV et camions électriques Ford au Texas. Le programme TXU Free EV Miles offre à ces clients la possibilité de recharger leur véhicule à la maison entièrement gratuitement, étant donné que plus de 80% de la recharge s'effectue à la maison.

Meta

Meta et Universal Music Group (UMG), spécialiste mondial du divertissement musical, ont annoncé un accord mondial pluriannuel qui élargira les opportunités créatives et commerciales pour les artistes d'UMG et les auteurs-compositeurs d'Universal Music Publishing Group (UMPG) sur le réseau mondial de plateformes de Meta : Facebook, Instagram, Messenger, Horizon, Threads et, pour la première fois, WhatsApp.