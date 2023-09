Des marchés actions sous la pression des taux longs

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur des services de l'Institute of Supply Management (ISM) est ressorti à 54,5 en août contre un consensus de 52,5 après 52,7 en juillet. Non seulement cet indicateur a signalé une accélération inattendue de la croissance dans ce secteur, mais, facteur aggravant pour les investisseurs, sa sous-composante des prix payés a augmenté de 2,1 points à 58,9%.

Les investisseurs anticipant la fin prochaine des hausses de taux des principales Banques centrales – la Banque du Canada est restée l'arme au pied aujourd'hui – toute nouvelle susceptible de remettre en cause un tel scénario est accueillie négativement. Il est en ainsi des statistiques économiques supérieures aux attentes à l'instar de la plus importante de cette séance.

(AOF) - Les marchés européens ont fini en net repli en raison de la nouvelle hausse des taux longs. Lesté par les valeurs du luxe, le CAC 40 a perdu 0,84% à 7 194,09 points tandis que l’EuroStoxx50 a cédé 1% à 4 239,63 points. La tendance était également baissière aux Etats-Unis, avec un Dow Jones en repli de 0,55% et un Nasdaq Composite en recul de 1,02% vers 17h30.

