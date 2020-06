Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des manifestants tentent de mettre à bas une statue près de la Maison blanche Reuters • 23/06/2020 à 07:29









WASHINGTON, 23 juin (Reuters) - Des manifestants ont essayé de renverser lundi la statue d'Andrew Jackson, septième président des Etats-Unis, située dans un parc des environs de la Maison blanche, à Washington. Ils ont gravi le monument, y attachant des cordes afin de faire basculer la statue représentant Andrew Jackson juché sur un cheval, en vain. Des dizaines de policiers sont intervenus et la situation était sous contrôle des forces de l'ordre à la nuite tombée. Andrew Jackson, a exercé deux mandats de président des Etats-Unis, de 1829 à 1837, et certains lui reprochent d'avoir conduit une politique populiste parfois comparée à celle de Donald Trump. Il lui est également reproché d'avoir signé en 1830 une loi contraignant des milliers d'Amérindiens à quitter leurs terres pour se déplacer vers l'Ouest. (Tom Brenner à Washington, Whitcomb à Los Angeles et Maria Ponnezhath à Bangalore; version française Camille Raynaud)

