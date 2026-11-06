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Des manifestants pénètrent dans le site du centre de données de Microsoft à Amsterdam
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 11:32

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des manifestants ont fait irruption sur le site d'un centre de données de Microsoft

MSFT.O à Amsterdam vendredi.

L'incident s'est produit lors d'une manifestation contre ce site situé à la périphérie de la capitale néerlandaise. Une centaine de personnes ont réussi à pénétrer sur le chantier, a constaté un témoin de Reuters.

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