Des manifestants pénètrent dans le site du centre de données de Microsoft à Amsterdam

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Des manifestants ont fait irruption sur le site d'un centre de données de Microsoft

MSFT.O à Amsterdam vendredi.

L'incident s'est produit lors d'une manifestation contre ce site situé à la périphérie de la capitale néerlandaise. Une centaine de personnes ont réussi à pénétrer sur le chantier, a constaté un témoin de Reuters.